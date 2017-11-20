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Kültür-Sanat

Bu hafta Salon'da kimler var?

Bu haftanın ilk konuğu cazda yepyeni doğaçlamalarıyla Kamaal Williams olacak

20 Kasım 2017 15:39

Salon bu haftada birbirinden iyi isimleri konuk etmeye devam ediyor. Bu haftanın ilk konseri cazda yepyeni doğaçlamalar ve nefes kesen bir performans ile Kamaal Williams olacak. 

22 Kasım Çarşamba - Henry Wu

Yussef Kamaal’in diğer yarısı Kamaal Williams, nam-ı diğer Henry Wu’nun yeni projesi Kamaal Williams Ensemble, Yussef Kamaal’de birlikte çalıştığı müzisyenlerden oluşturan yeni nesil cazcılardan oluşan bir kadroyla, yepyeni doğaçlamalara yer verecekleri bir performans için 22 Kasım Çarşamba akşamı Salon sahnesine konuk oluyor.

23 Kasım Perşembe -  Hidden Orchestra

Salon 23 Kasım Perşembe günü ise multi-enstrümantalist Joe Acheson’ın akustik elektronik projesi Hidden Orchestra’yı ağırlayacak. İstanbullu yeni caz dinleyicisinin en sevdiği isimlerden biri olan grup, yeni albümünden parçalarla hayranlarının karşısına çıkacak.

24 Kasım Cuma - Kaan Tangöze

Hidden Orchestra’nın ardından 24 Kasım Cuma günü Türkiye alternatif sahnesinin en önemli gruplarından Duman’ın solisti olarak tanıdığımız Kaan Tangöze solo performansıyla dinleyici ile buluşacak. 

25 Kasım Cumartesi - Dolu Kadehi Ters Tut

25 Kasım Cumartesi akşamı Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay’ın ortak projesi olarak hayata geçen Dolu Kadehi Ters Tut, yepyeni albümleri “Dünyanın En İyi Albümü”nün lansman konseriyle ilk defa Salon’da.

26-27 kasım -  Washed Out

Salon, 26 ve 27 Kasım akşamı, iki ayrı konserle, ABD’li Ernest Greene’in dream pop, synth pop, chillwave projesi Washed Out’u konuk edecek. Washed Out, yeni albümün turnesi “Get Lost” kapsamında Salon’da iki gece üst üste vereceği konserlerle hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor.

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