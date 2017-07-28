Bu hafta ne izlesek diyenlere: 9 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'si yerli 8 yeni film vizyona giriyor.

İzleyicilerin karşısına çıkacak olan işte o filmler:

Sarışın Bomba

Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron'un, başrollerini James McAvoy, John Goodman, Sofia Boutella ve Bill Skarsgard ile paylaştığı aksiyon türündeki "Sarışın Bomba" haftanın en iddialı yapımlarından.

Vizyona giren ve yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu film, İngiliz gizli servisi MI6'in en yetenekli ajanlarından olan Lorraine Broughton'ın maceralarını konu ediniyor.

"The Coldest City" adlı çizgi romandan sinemaya uyarlanan ve Kurt Johnstad'ın kaleme aldığı "Sarışın Bomba"nın yapımcılığını ise Theron ile A.J. Dix paylaşıyor.

Valerian

Dane DeHaan, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Clive Owen ve pop şarkıcısıRihanna gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Valerian" vizyona giren bir diğer yapım.

Luc Besson'un yazıp yönettiği, "Valerian ve Laureline" adlı çizgi romandan uyarlanan bilim kurgu türündeki film 28. yüzyılda geçiyor.

Görsel efektleriyle dikkati çeken film, "Valerian" ve yardımcısı "Laureline"ın, bin gezegenden gelmiş bütün ırkların huzur içinde yaşadıkları "Alpha" şehrini gizemli tehdide karşı savunmasını anlatıyor.

Düzensiz Düzenbazlar

İbrahim Vurmaz'ın yazıp yönettiği komedi türündeki "Düzensiz Düzenbazlar", seyirciyi üçkağıtçılar Mümtaz ve Ziya'nın yaşadıkları trajikomik durumların içine çekiyor.

Çekimleri Kırklareli'nde yapılan filmin başrollerini Ömer Gecü, Metin Keçeci, İbrahim Vurmaz, Buket Efecan ve Özkan Ayalp paylaşıyor.

Çılgın Kolej

Haftanın komedi türündeki ikinci yerli yapımı, Hatice Toprak'ın kaleme aldığı "Çılgın Kolej" adlı gençlik filmi.

Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde Alper Rende, Mustafa Topaloğlu, Metin Yıldız, Serkan Kuru ve geçen yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan rol alıyor.

İsmail Karakuyu'nun yapımcılığında çekilen filmin konusu ise şöyle:

"Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun burslu olarak koleje gelen Niyazi, okuldaki diğer öğrenciler onunla dalga geçince okulu bırakır. Niyazi, kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar ile karşılaşınca kendini yeni maceralar içerisinde bulur."

Cin Ayet-i Aşk

Haftanın tek korku filmi "Cin Ayet-i Aşk", mutlu bir evlilikleri olan Elif'le Selim'in, hayallerine doğru çıktıkları bir yolculuğun, köy yolunda yaşanan trafik kazası sonrası kabusa dönmesini konu ediniyor.

Ahmet Küçükkayalı'nın yazıp yönettiği filmde Emre Kıvılcım, Funda Bostanlık, Gülçin Tunçok, Hümeyra Aydoğdu ve Zeynep Ülkü Kam başrolleri paylaşıyor.

Churchill

Alex Von Tunzelmann'ın kaleminden çıkan İngiltere yapımı biyografi-dram türündeki "Churchill", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor.

Yönetmenliğini Jonathan Teplitzky'nin üstlendiği film, Normandiya Çıkarması'na giden saatlerde İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın iç mücadelesi ve etrafını saran siyasi durumu anlatıyor.

Nick Taussig ve Piers Tempest yapımcılığında çekilen "Churchill"ın başrollerinde Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell ve Julian Wadham yer alıyor.

Hizmetçi

"Fingersmith" isimli romandan uyarlanan Güney Kore yapımı "Hizmetçi", 1930'lardaki Kore ve Japonya'da geçiyor.

Gerilim türündeki hikaye, kendisine miras kalan bir asilzade, onun servetine göz diken bir dolandırıcı, dolandırıcı tarafından tutulmuş bir yankesici ve asilzadenin amcası etrafında şekilleniyor.

Filmin yönetmenliğini, sinemaseverlerin "İhtiyar Delikanlı" filminden tanıdıkları Park Chan-wook üstleniyor.

Senaryosu Park Chan-wook, Sarah Waters ve Jeong Seo-gyeong tarafından yazılan "Hizmetçi"de, Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Hae-sook, Cho Jin-woong ve Kim Tae-ri rol alıyor.

Davud ve Calut: İnanç Savaşı

Yönetmen koltuğunda Wallace Brothers'ın oturduğu "Davud ve Calut: İnanç Savaşı"nda Matt Berberi, Michael Wayne Foster, John Knox, Rodger Halston ve Devin Brooke başrolleri paylaşıyor.

Jeffrey Giles'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği film, Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ta da geçen, Davud Peygamber ve Filistin ordusunda korkusuyla nam salan Calut'un mücadelesini konu ediniyor.

Orman Çetesi

David Alaux'nun yazıp yönettiği Fransa yapımı "Orman Çetesi", bir kaplan tarafından büyütülen ve dövüş sanatlarında ustalaşan penguen Maurice'in her türden hayvanın yer aldığı bir ormandaki maceralarını anlatıyor.

Müzikleri Olivier Cussac imzası taşıyan filmin Türkçe seslendirmesini Ali Hekimoğlu, Arda Kavaklıoğlu, Selay Taşdöğen, Burçin Artut ve Deniz Salman yapıyor.