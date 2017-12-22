Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli, 8 yeni film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Dönme Dolap"

Film 1950’lerde Coney Adası’ndaki lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor: Sürekli duygusal dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi, şimdinin garsonu Ginny (Kate Winslet); onun atlı karınca operatörü, kaba saba kocası Humpty (Jim Belushi), babası Humpty ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun evinde gangsterlerden saklanan Carolina (Juno Temple) ve oyun yazarı olmanın hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey (Justin Timberlake). Sinematografisi Vittorio Storaro’ya ait olan film, 1950’lerin tablo gibi güzellikle dolu Coney Adası'nı fon alan bir tutku, şiddet ve ihanet hikayesi...

"Acı, Tatlı, Ekşi"

Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor...

"Eyvah Annem Dağıttı 2"

Mükemmel annelik olgusuna karşı çıkarak, onlardan beklenen sorumluluk ve istekleri karşılamayan üç anne, kendi aileleri için güzel bir Noel düzenlemeye karar veririler. Aynı zamanda kendi annelerini de ağırlamak zorundadırlar. Güzel bir Noel geçirmek için uğraşan bu üç kadın, bu tatili özel bir hale getirecek ve anneleriyle de daha yakın olmayı başaracaklardır.

"Düş Kırgınları"

Kuzey ve Sami yıllarca hayata karşı birlikte mücadele etmiş iki dosttur. Geçmişten kopmayan ve geleceğe dair umutları olmayan Kuzey ve Sami’nin birbirlerinden başka kimseleri yoktur. Kuzey ölümü beklemektedir, Sami ise Kuzey’i. Bir gün yaşadıkları kasabaya Şafak’ın gelmesiyle hayat Kuzey için farklılaşmaya başlar. Şafak ilk görüşte Kuzey aşık olmuştur; fakat Kuzey kendini kaptırmaz. Sadece sevmek ister ama onu da pek beceremez. Defalarca Kuzey’den ayrılıp sonra geri dönen Şafak, son ayrılığının ardından geri dönmez. Aradan geçen 5 yıla rağmen Kuzey Şafak’ı aramaya devam eder.

Mehmet Eroğlu'nun "Düş Kırgınları" adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Selim Güreş oturuyor.

"Martıların Efendisi"

İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren bir adam olan Martıların Efendisi'nin (MEF), uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF'nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır.

"Pes Etme"

Sıradan bir adam olan Jeff Bauman'ın (Jake Gyllenhaal) Şehrinde ve dünyasında, umudun sembolü olarak insanların kalbine girer. 27 yaşındaki işçi sınıfı bir Bostonlu olan Jeff, maratonda eski kız arkadaşı Erin'i (Tatiana Maslany) geri kazanmaya çalışır. Patlama meydana geldiğinde bitiş çizgisinde onu beklerken, saldırıda iki bacağı da kaybeder. Jeff'in hastanede bilinci yerine geldiğinde güvenlik güçlerine bombacıların birini tespit etmede yardımcı olur, ancak kendi savaşı yeni başlamıştır. Erin ve Erin'in ailesinin desteğiyle aylarca süren fiziksel ve duygusal rehabilitasyona başlar.

"Ferdinand"

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır... Yönemenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği filmin orijinal fikri ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayanıyor.

"Belalılar"

Acımasız haydut Mask’ın hüküm sürdüğü topraklara devlet el koymuştur. Bunu kendine yediremeyen Mask, bu işle ilgilenen şerifi yok etmeyi planlar. Mask, şerif yardımcısını öldürür ve kardeşine de şerifi öldürmesini söyler. Mask’ın kardeşi, şerifi öldürmek isterken şerif tarafından öldürülür. Mask, bu olaydan sonra şerife iyice düşman olur ve onun peşine düşer...