Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 6 yeni film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Star Wars: Son Jedi"

Lucasfilm’den Star Wars: Son Jedi’da, Güç Uyanıyor’un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor, Skywalker efsanesi devam ediyor. Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Laura Dern, Oscar Isaac, Gwendoline Christie ve Lupita Nyong'o gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rian Johnson oturuyor.

"Godard ve Ben"

CGV Arthouse salonlarında! Yer Paris, sene 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.

"The Party"

Janet, İngiltere’nin gölge kabinesinde bir bakan olarak atanarak politik kariyerinin zirvesine ulaşmıştır. Kocası Bill’le birlikte yakın arkadaşlarını çağıracakları bir kutlama hazırlığı yapmışlardır. Konuklar yavaş yavaş davete icabet ederlerken, bu partinin az sonra Bill’in yapacağı şok açıklamalarla başka bir boyut kazanacağının farkında değildirler. The Party, İngiltere’deki politik tufanı bir kahkaha tufanına dönüştürürken sivri dilini kullanmaktan bir an olsun geri durmuyor.

"Poyraz Karayel: Küresel Sermaye"

Yasemin, mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızıdır ve kirli işlerle uğraşan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Fakat babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kulaksız Adnan, kızını Semih'ten ayırması için Bahri Umman'dan yardım ister. Bahri Umman bu görevi Sadrettin ve adamlarına verir. Sadrettin ve adamları Yasemin ve Semih'i ayırmak için tehlikeli ve komik bir maceranın içine düşeceklerdir.

"Papatya"

Umut, üniversite son sınıfta okuyan bir gençtir. Çocukken babasını bir kazada yitirmiş, babaannesi Şükriye hanım ve annesi Zeynep sayesinde hayata tutunmuştur. Çocukluğundan bu yana her zorluğa birlikte girdiği yakın arkadaşı Nuri ise onun can yoldaşıdır. Tekdüze bir yaşantısı olan Umut'un hayatı televizyonda izlediği bir röpotajla değişir. Röportajda konuşan kız ilgilisini çekmiş ve uzun zamandır hissetmediği duygulara kapılmıştır. Üstelik okula gittiğinde de röportajda gördüğü kızla karşılaşır. Melis üniversiteyi bu yıl kazanmış, resim bölümünde okumaktadır. Umut, Nuri ve sınıf arkadaşı Yeliz'in de yardımıyla Melis'e ulaşmak için türlü maceralara atılır.

"Somali Korsanları"

Gazetecilikte kendini göstermek için bir tercih yapmak zorunda kalan Jay, kendi ailesinin yanında yaşadığı bodrum katını dünyanın en tehlikeli suçluları arasında bir hayat için terk eder. Tüm olanaksızlıklara rağmen, doğal cazibesi ve saflığı sayesinde hayatını tehlikeye sokan tüm durumlardan kaçmayı başarıp dünyaya tüm gerçekleri aktaran ilk gazeteci olabilecek midir?

New York Times’ın en çok satanlar listesindeki bir anıdan uyarlanan ve Somali korsan çetelerinin arkasındaki gerçek insanları ve siyaseti gün yüzüne çıkaran ilk ve tek batılı gazeteci olan 24 yaşındaki Jay Bahadur’un gerçek hikayesidir.

"Yeni Yıl Tehlikede"

Yeni yıl öncesi herkesi bir heyecan sarmıştır. Çocuklar alacakları hediyelerin hayalini kurmaktadırlar. Fakat hiç beklenmedik bir şey olur. Noel Baba’nın kendisine yardımcı olan tüm elfleri aynı anda hastalanır. Bu ağır durum karşısında Noel Baba ne yapacağını şaşırır. Çocuklara hediyelerini hazırlamanın bir yolunu bulmalıdır. Yapabileceği tek şey geyikleriyle birlikte dünyaya gidip elflerini iyileştirecek bir tedavi bulmaktır. Fakat bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Noel Baba, Yeni Yıl'ı kurtarmak için bilinmeyen macerlara doğru yol alır...