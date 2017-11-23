Bu hafta ne izlesek diyenlere: 5 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 5 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Buğday"

Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.

"Kardeşim Benim 2"

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla , öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

"Mucize"

Auggie, normal bir okula gitmesini engelleyen yüz farklılıklarıyla doğdu ve beşinci sınıfa başladığında kahramanların en benzersizi oldu. Ailesi, yeni sınıf arkadaşları ve daha büyük toplulukların hepsi merhametlerini ve kabullerini bulmak için uğraşırken, Auggie'nin olağanüstü yolculuğu hepsini birleştirecek ve öne çıkmak için doğduğunuzda karışamayacağınızı kanıtlayacaktır.

"Morg"

Zuhal evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalmıştır. Bu durumu sadece annesi bilmektedir ve babası Emin’den saklamaktadır. Fakat bir gün işten eve erken gelen Emin, kızı ile eşinin konuşmalarını duyar ve Zuhal’in hamile olduğunu öğrenir. Duydukları karşısında cinnet geçiren Emin, karısını ve hamile olan kızını bıçaklayarak öldürür. Emin, cesetlerden kurtulmaya çalışır ve gizlice bir ormana gömer. Fakat Zehra’nın ruhu evde yaşamaya devam eder. Zehra’nın ruhu yaşanan tüm olayların intikamını alacaktır. Aynı zamanda morgda ve hastanede olanlar, psikiyatrist Banu, Emin ve Cengiz’e korku dolu anlar yaşatacaktır.

"Ayı Paddington 2"

Paddington Brown ailesinin bir üyesi olmuş, sürekli taşıdığı marmelatları ve bitmeyen neşesi ile mahallenin en popüler sakini haline gelmiştir. Paddington teyzesi Lucy’nin 100’üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.