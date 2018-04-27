Bu hafta ne izlesek diyenlere: 11 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 11 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Avengers: Sonsuzluk Savaşı"

Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği aksiyon ve macera filmi, 27 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Robert Downey, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt ve Zoe Saldanan'ın üstlendiği film bütün Marvel Sinematik Evreni'ni kapsıyor.

Filmde, Marvel Sinematik Evreni bir araya gelerek, korkunç titan Thanos'a karşı mücadele veriyor.

"Çarpık Evdeki Cesetler"

"Çarpık Evdeki Cesetler", Agatha Christie'nin aynı isimli romanından uyarlandı. Film, İngiltere'nin 1950'li yıllarında geçiyor ve gizemli bir cinayet hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Gilles Paquet-Brenner'in üstlendiği filmin başrollerinde Christina Hendricks, Gillian Anderson, Honor Kneafsey, Glenn Close, Max Irons, Terence Stamp ve Stefanie Martini rol alıyor.

"Bir Nefes Ötede"

Paris'te yaşanan büyük bir deprem sonrası yüzeye çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos sırasında, bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Mathieu Delozier, Guillaume Lemans ve Jimmy Bemon'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Roby oturuyor. Romain Duris ve Olga Kurylenko ise oyuncu kadrosunda yer alıyor.

"Lanetli Konak"

"Lanetli Konak" adlı korku filmini Brian O'Malley'in yönetiyor. Filmde, Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford, Eugene Simon, Bill Milner, Deirdre O'Kane ve Roisin Murphy gibi isimler rol alıyor.

Film, İrlanda'nın kırsal kesimlerinde geçiyor ve İngiliz ikizler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları eve esrarengiz bir varlığın musallat olmasının ardından yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"Yıldızlar Asla Ölmez"

"Yıldızlar Asla Ölmez" filminin yönetmenliğini Paul McGuigan üstleniyor. Filmde, Jamie Bell, Annette Bening, Julie Walters, Stephen Graham, Vanessa Redgrave ve Isabella Laughland rol alıyor. Film, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame'ın oyuncu Peter Turner'la yaşadığı aşkın gerçek hikayesine anlatıyor.

"Tayo Küçük Otobüs"

"Tayo Küçük Otobüs" filmi bir grup arkadaşın kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyadaki macerasını konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Ryu Jung-Woo üstleniyor.

"Selfi"

Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Hülya Avşar üstleniyor.

El kamerası kullanarak çekilen film Avşar'ın kendisiyle ilgili otobiyografik bir film olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

"Taksim Hold'em"

Filmin yönetmenliğini Michael Önder üstleniyor. "Taksim Hold-em" iki kişinin sokaktaki polis müdahalesinden kaçıp evlerine sığınması sonucu bir grup arkadaşın yarım kalan hikayesini anlatıyor.

Film komedi ve dram karışımı olarak gösteriliyor. Başrollerinde ise Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Emre Yetim, Ege Kökenli, Nezih Cihan Aksoy ve Tansu Taşanlar gibi isimler yer alıyor.

"Bizum Uşaklar"

Cuma Uğurlu'nun yazıp yönettiği ve Yakup Yavru, Ayşegül Kaygusuz, Reyhan İlhan ile Buket Tuba Güzel'in rol aldığı "Bizum Uşaklar" filmi, iki kaçağın saklanmak için gittikleri köyde kendilerini bir toprak kavgası içerisinde bulmalarını anlatıyor.

"Yalnız Hayaller Kaldı"

Filmi Mehmet Ali Arslan yönetti. Başrollerinde ise Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Tuba Daştan, Açelya Elmas ile Fırat Temir'in oynadığı "Yalnız Hayaller Kaldı" ikinci kez izleyici ile buluşacak.

"Ev Kira Semt Bizim"

Mustafa Kenan Aybastı'nın yönettiği "Ev Kira Semt Bizim", komşuları birer birer yaşadıkları semtten gitmek zorunda kalan bir grup arkadaşın fahiş kira artışlarına karşı gelmelerini konu alıyor.