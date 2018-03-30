Bu hafta ne izlesek diyenlere: 11 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli, 11 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Ready Player One"

Yıl 2045, dünya kaos ve yok olmanın eşiğinde...İnsanlar kurtuluşu, eksantrik ve muhteşem James Halliday'in yarattığı, büyüyen sanal gerçeklik evreni OASIS'te bulurlar. Halliday öldüğünde büyük servetini OASIS'te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer. Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini gizemin, tehlikenin, keşfin fantastik evreninde, zorlu bir hazine avında bulur.

"Kickboxer: Misilleme"

MMA şampiyonu Kurt mafya tarafından kaçırılmış ve hapsedilmiştir. Özgürlüğüne kavuşabilmek için tek çıkış yolu 180 kiloluk ölüm makinesi Mongkut’u alt etmektir. Esaretinden kurtulmak için dövüşe mentoru olan dövüş ustası Duran (Jean-Claude Van Damme) ve mahkum Briggs (Mike Tyson) yardımı ile hazırlanır. Büyük karşılaşmayı akıl mı güç mü kazanacak?

"12 Savaşcı"

12 Savaşçı 9/11'i takip eden korkunç günlerde Mitch Nelson liderliğindeki seçkin bir ABD Özel Kuvvetleri biriminin son derece tehlikeli bir görev için ilk defa Afganistan'a saldırılara karşılık olarak gönderilmesinin hikayesini anlatıyor. Ailelerini geride bırakan ekip, Kuzey Afganistan'ın uzak, engebeli arazisine yerleştirilir ve burada ortak düşmanları Taliban ve El-Kaide'ye karşı savaşmak için General Rashid Dostum'u ikna etmeleri gerekmektedir. Karşılıklı güvensizliği ve geniş bir kültürel bölünmeyi yenmenin yanı sıra, Amerikalılar Afgan atlı askerlerinin taktiklerini de benimsemek zorundaydılar. Kolay olmayan bir bağ oluşturup saygı oluşturmalarına rağmen, yeni müttefikler çok fazla sayıda ve tutsak almayan acımasız bir düşmanla karşı karşıyaydı.

"Thelma"

Norveç’in en önemli sinemacılarından Joachim Trier bu kez gerçeklikten bir nebze uzaklaşıyor ve âşık olunca doğaüstü güçlere kavuşan bir genç kızın hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. 1980’lerin Japon animeleri, Stephen King romanları ve synthesizer müziklerinden ilham alan filme adını veren Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo’ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen bir kızdır. Burada, güzel sınıf arkadaşı Anja’ya âşık olur, ancak bu durum Thelma’ya fazla ağır gelir. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale kazanan Reprise / Tekrar ve Oslo, 31 Ağustos filmleriyle tanıdığımız Joachim Trier’in özel efektlerden destek alan ve Norveç'in oscar adayı seçilen filmi Thelma, uluslararası prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptı.

"Ruhlar Evi"

Korkunç gece terörü ve uyku apnesi çeken Laura, evde annesinin hayaletini görmekte ve onun ruhunun uğursuzluğuna inanmaktadır. Korkmuş ve çaresiz bir şekilde, arkadaşlarıyla birlikte ruh çağırma uzmanına giderler. Herkesin en büyük korkuları ile karşı karşıya kalacağı ruh çağırma seansında işler çığırından çıkacaktır.

"Kelebekler"

30 yıl ayrı kaldıktan sonra, babaları 3 çocuğunu Hasanlar Köyü'ndeki evlerine geri çağırır. Nedenini bilmezler. En büyükleri Cemal, onları alır ve bu garip köye doğru yola çıkarlar. Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan üç kardeş Hasanlar'a vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenirler ve babaları, vasiyetinde köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir. Köyde geçirdikleri zaman süresinde yaşadıkları enteresan olaylar esnasında hem birbirlerinin hem kendilerinin hem de babalarının kim olduğunu anlamaya çalışırlar.

"Bizim Köyün Şarkısı"

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir? Peki yeni arkadaşlarıyla müzik yarışmasında hayallerine kavuşabilecekler midir? Güldür Güldür yazar ekibinin kaleminden çıkan ve şehir hayatından uzakta, dostluğun ve hayallerin hikayesini anlatan Bizim Köyün Şarkısı, izleyiciyi çocukların eğlenceli, müzikli dünyasına götürüyor. Her yaştan izleyiciyi kahkahaya boğacak filmin başrollerinde, Güldüy Güldüy Çocuk oyuncuları ve konuk oyuncular yer alıyor.

"Arapsaçı"

Eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketi, rastlantısal olaylar sonucunda birbirinden farklı insanların hayatlarını kesiştirir. Üstüne üstlük ceketin içinde büyük ikramiye çıkmış loto kuponu vardır ve bundan kimsenin haberi yoktur. Elden ele gezen bu deri ceket, tüm karakterlerin hayatlarını kökünden değiştirecek ve adeta Arapsaçı'na döndürecektir.

"Zor Bir Karar"

Şükran Aktı, Kemal Seven, Feyyaz Duman ve Berivan Biral gibi isimlerin rol aldığı, Ender Özkahraman'ın yazıp yönettiği "Zor Bir Karar", babası ve kardeşleriyle Hakkari'de yaşayan ve bir kilim atölyesinde çalışan Eylem'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Kabus"

Tuncer Gürbüz'ün yönettiği yerli korku filmi "Kabus", annesinin ölümünden sonra psikolojik olarak gelgitler yaşayan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

"Sagu & Pagu"

Engin Baştürk'ün yönettiği haftanın animasyon filmi "Sagu & Pagu", su kaynakları, soyu tükenen hayvanlar ve kuraklık gibi olgulara dikkati çekmeyi amaçlıyor.