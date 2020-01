Bu hafta ne izlesek diyenlere: 10 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 10 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Kutsal Geyiğin Ölümü"

Steven Murphy başarılı bir cerrah, eşi Anna ise göz doktorudur. Çiftin iki çocuklarıyla beraber mutlu ve sağlıklı devam eden aile hayatı, Steven'ın babasını kaybetmiş bir genç olan Martin'i himayesine almasıyla raydan çıkar. Beraberinde bazı karanlık sırlar da getiren Martin aile fertleriyle giderek yakınlaşırken, Steven'ın çocukları ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar. Doktorlar, çocukların rahatsızlığını bilimsel olarak açıklayamamaktadır. Steven kendisini Martin'in dediklerini harfiyen yapmazsa aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur.

"Kardan Adam"

Seçkin bir cinayet timinin baş dedektifi, kışın ilk karında ortadan kaybolan bir kurbanı soruştururken yakalanması zor bir seri katilin yeniden eyleme geçmiş olabileceğinden korkmaktadır. Polisin, düşüncesi bile hoş olmayan bu kötülüğü bir sonraki kar yağışından önce alt edebilmesi için keskin zekalı Katrine Bratt'in yardımıyla on yıllık kapanmayan vakalar ve bu korkunç yeni vaka arasında bir bağ kurması gerekecektir.

"Justice League: Adalet Birliği"

Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.

"İçimdeki Güneş"

2017 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan Claire Denis'in yeni filmi 'İçimdeki Güneş', gönül işlerinde şansı pek yaver gitmese de aşkı aramaya devam eden, ressam bir kadının hikayesini konu ediniyor. Komedi, aşk ve dram karışımı filmde Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Philippe Katerine, Alex Descas, Valeria Bruni Tedeschi ve Gerard Depardieu rol aldı.

"Küçük Vampir"

Rudolph adındaki küçük vampirin ailesi acımasız bir vampir avcısının tehdidi altındadır. Rudolph tam da bu sıralarda kendi yaşıtı bir ölümlü ile tanışır. Tony adındaki bu çocuk eski şatolar, mezarlıklar gibi korkutucu şeyler ile çok ilgilidir. Arkadaş olan ikili Rudolph'un ailesini kurtarmaya çalışacaktır.

"Beginner"

Faruk 60 yaşlarında emekli olmuş ama hala çalışmakta olan sıradan bir taksi şoförüdür. Hafta içi gündüzleri hafta sonu ise geceleri çalışır takside. Eşini yaklaşık on yıl önce kaybetmiştir. On yıldır kurduğu hayatta her şey tek düze ve birbirinin aynı geçen günlerden ibarettir. Faruk’un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan ders gibi İngilizce öğrenmeye çalışır. Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizceye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar. İngilizce öğrenmek için yoğun geçen altı ayın sonunda artık çat pat konuşur derdini anlatır hale gelmiştir. Başta köhne ve bakımsız olan evi ise çiçek gibi yeni olmuştur.

"Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"

Burak Aksak'ın yönettiği, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk'ün oynadığı 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?' filmi hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan bir kadının, gittiği dans okulundaki hocası ile arasında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

"Seni Gidi Seni"

İstanbul'un Bayrampaşa semtinde geçen film, semtin kendine özgü lugatı, dostluğu ve vefasını sonuna kadar hissettiriyor. Gençliğini seksenlerde yaşamış, seksenlerin mahalle kültürüyle yoğrulmuş insanların günümüzde geçen heyecanlı komik öyküsü...

"Bizim Küçük Günahlarımız"

Filmde birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların, akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin yarattığı maceralar konu ediliyor. Yönetmen ve senarsitliğini Mehmet Kütük'ün üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Savaş Özkul, Bahar Dokur, Oğuzcan Ulu, Sungur Topuz yer alıyor.

"Ayaz"

Hasan, başka bir adamla kaçan yengesini çevresinin baskısıyla öldürür. Cezaevi sürecinde yaptığından derin pişmanlık duyarak aklını yitirme noktasına gelir. Tek çıkış yolu vardır; cezaevinden çıktıktan sonra annesini öldürdüğü için kimsesiz kalan çocuk Ayaz'ı yanına alarak onun yüzünü güldürmek. Kamyon şoförü olan Hasan, Ayaz'la birlikte yolculuklara çıkmaya başlar. Kocasından kaçarken ikilinin karşısına çıkan Helün ve küçük kızı Hazal yolculuğu kimsenin ön göremeyeceği noktalara taşır.