Bu hafta kullanıma giriyor; Çin aşısıyla ilgili 5 soru, 5 yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk etapta 10 milyon adet geleceğini açıkladığı Çin aşıları bu hafta kullanıma giriyor. Türkiye'ye ise 11 Aralık'tan sonra geleceği açıklanmıştı. EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl, Çin aşısıyla ilgili akıllardaki soruları yanıtladı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç imzalı habere göre, Prof. Kurugöl’ün yanıtları şöyle:

1) Çin aşısı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Çin mallarına karşı duyulan güvensizlik malum, ancak lütfen Çin aşısı deyip küçümsemeyin. Sağlık Bakanlığı’nca ücretsiz olarak sunulacak olan bu aşıyı mutlaka olun. Böylece ülke olarak önemli salgından kurtulmamız sağlanabilir.

2) O zaman Çin aşısı güvenli bir aşı mı?

Çin’de geliştirilen Sinovak aşısı, inaktive bir virüs aşısıdır. Yani çocuk felci aşısı ile benzerlik gösteriyor. Bu nedenle kesinlikle güvenli bir aşı.

3) Çin aşısının koruma yüzdesi ne kadar?

17 Kasım 2020 tarihinde önemli bir dergide yayınlanan Faz 2 klinik çalışmanın sonuçlarında 18-59 yaş grubu kişilerde kullanıldığında aşının etkisi ve güvenilirliği değerlendirildi. Bu çalışmada 14 gün arayla iki doz yapılması önerilen aşının yüzde 90 bağışıklık oluşturduğu, önemli bir yan etkiye sebep olmadığı gösterildi. İlk önce Brezilya’da daha sonra ülkemizde bu aşı ile ilgili Faz 3 çalışmasına izin verilmişti. Önce sağlık çalışanlarına yapılan bu aşıda şimdiye kadar aşılamayı engelleyecek bir yan etkiye rastlanmadı. Yine 30 Kasım’da çıkan bir yayın da bu sonuçları destekliyor. Hatta yüzde 92 ile yüzde 97.4 arasında bağışıklık geliştirdiği bildiriliyor.

4) Toplumun bağışıklık kazanması için ne kadar aşı yapılması gerekiyor?

Pandeminin kırılması için toplumun en az yüzde 65’inin bağışık olması lazım. Bu insanların infeksiyonu geçirmesiyle sağlanacak bir şey değil. Sadece yeteri kadar aşı yaparsak pandemi kırılabilir. Türkiye için en az 100 milyon doz aşı lazım.

5) Hastalığı atlatan da aşılanmalı mı?

Sadece geçirmeyenlerin değil, geçirenlerin de aşılanmalarını öneriyorum. Çünkü infeksiyonun oluşturduğu bağışıklığın az olduğuna dair yenilenen bulgular var. Aşılama oranı yüzde 40 olursa salgını kontrol altına alamayız. Bu aşıların çok hızlı gelmesi lazım. En azından 50 milyon aşı çok kısa sürede gelmeli.

TIKLAYIN - Çin aşısını Türkiye'den başka hangi ülkeler sipariş etti?