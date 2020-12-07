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Çin aşısını Türkiye'den başka hangi ülkeler sipariş etti?

11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceği açıklanan Çinli Sinovac'ın geliştirdiği COVID-19 aşısı, Türkiye'den başka 4 ülkeye daha gidecek

07 Aralık 2020 08:39

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Faz 3 klinik denemelerine başlanan aşıya Çin hükümeti, 22 Temmuz'da acil kullanım izni verdi. Aşının henüz deney sürecini tamamlamamış ve onaylanmamış olmasına rağmen Çin'de ücret karşılığı yapıldığı bildirildi.

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Türkiye'de denenen ilk aşı olan "CoronaVac"ın siparişini veren ülkeler ve sipariş miktarları ise şu şekilde:

36

Endonezya - 128 milyon doz

46

Brezilya - 46 milyon doz

56

Şili - 60 milyon doz

66

Bangladeş - 100 bin doz

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