Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler:

Gergedan Mevsimi

“Sarhoş Atlar Zamanı”, “Kaplumbağalar da Uçar”, “Annemin Ülkesinin Şarkıları” isimli filmleriyle dikkati çeken İranlı Kürt yönetmen Bahman Ghobadi'nin merakla beklenen filmi, beyazperdeye geliyor. Monica Bellucci, Beren Saat, Yılmaz Erdoğan, Belçim Erdoğan, Caner Cindoruk, Ali Pourtash ve Behrouz Vossoughi'nin rol aldığı filmde, Bahman Ghobadi, şair Sahel'in öyküsünü anlatıyor. Filmde, 30 yıl sonra hapishaneden çıkan şair Sahel, kendisini öldü bildiği için İstanbul'a giden karısını bulmak üzere yola çıkar. Sahel'in de, eşinin de hayatlarını alt üst eden kişinin de buluştuğu ortak nokta, aşktır...

Bulut Atlası

Haftanın diğer iddialı yapımı, zengin oyuncu kadrosuyla dikkati çeken yazar David Mitchell’in romanından uyarlanan "Bulut Atlası", geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe farklı hayatların nasıl birbirini etkilediğini anlatıyor. ABD'li yönetmen kardeşler Andy-Lana Wachowski ve Alman yönetmen Tom Tykwer imzasını taşıyan filmde, Tom Hanks, Hugo Weaving, Halle Berry, Hugh Grant, Jim Sturgess, Ben Whishaw, Susan Sarandon, Jim Broadbent, Keith David, Xun Zhou, James D'Arcy, Götz Otto, Doona Bae, Zhu Zhu, Alistair Petrie rol alıyor. Filmin öyküsü ise şöyle: “1850'de Pasifik Okyanusu'nu geçmekte olan isteksiz bir gezgin, iki savaş arasında kalan Belçika'da yaşayan, istikrarsız bir geçim kaynağı olan bir besteci, Vali Reagan'ın yönettiği California'da yaşayan yüce gönüllü bir gazeteci, yeraltı dünyasındaki alacaklılarından kaçan işe yaramaz bir yayıncı, ölüm hücresinde genetik olarak değiştirilmiş bir servis elemanı ve bilim ile medeniyetin çöküşüne tanık olan ve Pasifik Okyanusu'ndaki adaların birinde yaşayan Zachry. Cloud Atlas'ın anlatıcıları tarih koridorunda birbirlerinin sesinin yankısını duyuyorlar ve kaderleri bir şekilde mutlaka değişiyor.”

Asteriks ve Oburiks gizli görevde

Asteriks ve Oburiks'in maceraları 3 boyutlu olarak sürüyor. Yönetmen Laurent Tirard'ın “Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde” ismini taşıyan komedi türündeki film, izleyicilerini MÖ 50 yılına götürüyor. Asteriks ve Oburiks'in ilk kez 3 boyutlu olarak izleyicilerle buluşacağı filmde, küçük bir Britanya köyünün, mükemmel lejyon ordusuyla savaşa susamış Sezar karşısındaki direnişi anlatılıyor. Asteriks ve Oburiks'i Eduard Baer ve Gerard Depardieu canlandırırken, Türkçe seslendirmesini Bay J ve Geveze yapıyor.