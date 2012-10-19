Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler:

Çanakkale 1915

Yeşim Sezgin’in yönettiği ve Şevket Çoruh, Barış Çakmak, Serkan Acar ile Rıza Akın’ın oynadığı Çanakkale 1915, Balkan Savaşı’nda hezimete uğrayan bir milletin dirilişinin hikâyesi.

Rusya’ya yardım etmek ve İstanbul’u işgâl etmek amacıyla Çanakkale’ye tarihin gördüğü en büyük donanmalardan biriyle saldıran Müttefik Kuvvetler’in hiç bir silâhın yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını anladıkları, bir çok isimsiz kahramanın destansı hikâyeleriyle ulaşılan zaferin öyküsü.

Oğlum Bak Git

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği bol komedili filmde, başrol Yavuz Seçkin'in yanı sıra Esra Sönmezer, Metin Yıldız, Veysel Diker, Orhan Aydın ve Selahattin Taşdöğen yer alıyor. İnternette izlenme rekorları kıran, “Oğlum Bak Git” videosundan yola çıkılarak çekilen filmin konusu şöyle:

“Taksici Orhan'ın ömrü boyunca başına sürekli aksilikler, terslikler gelmiştir. Hayatta her şey onun aleyhine işler, tam yoluna girdi derken son anda bir şanssızlık yine onu bulur. Orhan hiç ummadığı hesapların ve en trajikomik olayların içinde kalacaktır.”

Paranorman

Yönetmenliğini Sam Fell ve Chris Butler'ın yaptığı 3 boyutlu çizgi film “Paranorman”, bu hafta minik izleyicilerle buluşacak.

Başrollerini Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi, Anna Kendrick'in paylaştığı film, ölülerin ruhlarını görebilen Norman'ın, kasabayı basan zombileri kovmak için içine düştüğü mücadeleyi konu ediniyor.

Paranormal Activity 4

Paranormal Activity serisinin dördüncü filminin yönetmenliğini Ariel Schulman ve Henry Joost üstleniyor. Katie Featherston ve Dianna Agron'ın başrollerini paylaştığı, korku-gerilim yapımı filmin konusu şöyle:

“Kaite ve Hunter'ın ikinci filmden sonra başladığı yeni hayatta, taşındıkları yeni evde lanetli geçmişleri peşlerini bırakmaz. Kaite ve Hunter'ı ziyaret eden yeni komşuları da bu evde yaşanan kimi gerçeküstü olaylardan nasiplerini almaya başlarlar.”

Meleklerin Payı

Dram ve komedi filmi “Meleklerin Payı”nın yönetmenliğini Ken Loach yapıyor. Başrollerini, Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland'ın paylaştığı filmin konusu şöyle:

“Kız arkadaşı Leonie doğum yaptıktan sonra, oğlu Luke'u kucağına alan Robbie, ona kendisiyle aynı kaderi paylaşmayacağının sözünü verir. Zira hapse atılmaktan kıl payı kurtulmuştur ama bir kamu hizmetinde çalışması gerekmektedir. Robbie, bu görevi yerine getirirken kendisi gibi iş bulamayan tanıştığı eski hükümlülerle fabrika soygunu planı içinde bulur kendisini.”

Mutlu Et Beni

2011 İngiliz yapımı “Mutlu Et Beni” filmi, yönetmen Tanya Wexler'in imzasını taşıyor.

Başrollerinde Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy ve Jonathan Pryce'in görev aldığı filmde, 1880'lerde meslektaşlarının ortaçağ zihniyetinden kalma uygulamaları karşısında şaşkınlık yaşayan doktorun kendi muayenehanesini açması ve iki aşk arasındaki çıkmaz konu ediliyor. Filmde, dünyanın ilk vibratörünün nasıl icat edildiği anlatılıyor.