Bu hafta hangi filmler vizyona girdi

İşte o filmler:

Osman Sınav'ın yönettiği ''Uzun Hikaye'', bu hafta seyirciyle buluşuyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Altan Erkekli, Güven Kıraç, Zafer Algöz, Tuğçe Kazaz, İsmail Hakkı Ürün, Kürşat Alnıaçık ve Erkan Avcı'nın paylaştığı film, 1940'lı yıllarda ufacık bir çocukken dedesiyle Bulgaristan'dan göç ederek Eyüp'e yerleşen Ali'nin (Kenan İmirzalıoğlu) hayatını konu ediniyor.

Bilim-kurgu ve aksiyon içerikli yönetmenliğini Rian Johnson üstlendiği ''Tetikçiler'' seyircilerini, 2072'ye taşıyarak zamanlar arası yolculuk yaşatacak.

''Başka Bir Kadın'', romantik-komediseverleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Yönetmenliğini Sylvie Testud'ın yaptığı filmin başrollerini Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz ve Aure Atika paylaşıyor.

Turgut Özakman'ın ''Diriliş'' adlı eserinden beyaz perdeye aktarılan ''Çanakkale 1915'', Balkan Savaşı sonrasında yorgun düşen halkın yeniden toparlanmasını ve Çanakkale'de ''koskocaman bir ordu'' karşısında kazandıkları zaferi anlatıyor.