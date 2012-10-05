T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Biri 3 boyutlu animasyon olmak üzere 7 yeni film vizyona girdi

05 Ekim 2012 11:01

İşte o filmler

Senaristliğini Luc Besson ve Robert Mark Kamen'in yaptığı aksiyon ve gerilim filmi ''Takip: İstanbul''un yönetmenliğini, Olivier Megaton üstlendi. Filmin ilk serisinde Liam Neeson'ın kızını kaçıran ve yine Neeson tarafından öldürülen çete elemanlarından birinin babası, bu sefer de intikam almak için Neeson'ın İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. Emekli CIA ajanı Bryan Mills de olayın takipçisi olarak bunu yapanları yakalamaya çalışır.

Haftanın dram yapımı olan ''Güneş Yanığı 2''nin yönetmenliğini Nikita Mikhalkov yaptı. Nikita Mikhalkov, Dmitriy Dyuzhev ve Mikhail Efremov'un başrollerini paylaştığı filmin konusu şöyle:

''Mikhalkov'un canlandırdığı kahraman Albay Kotov ilk filmin sonunda idama mahkum edilmesine rağmen canını kurtarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşmaktadır. Karısı Maroussia eşinin öldüğüne inanmakta, kızı Nadia ise babasından nefret etmektedir. En kötüsü ise ezeli düşmanı Mitya suikastten kurtulmuştur ve Stalin'in emirleri uyarınca Kotov'un peşine düşer.''

Bu hafta özellikle küçük izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ''Sammy'nin Maceraları 2'',  sevimli deniz kaplumbağaları Sammy ve Ray'in keyifli serüvenini üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşıyor.

Fatih Akın filmi: ''Cennetteki Çöplük''

''Cennetteki Çöplük'', yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı bir belgesel film. Filmde, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu beldesinde oluşturulmak istenen çöp depolama alanına karşı çıkan yöre halkının, 12 yıldır sürdürdüğü mücadele anlatılıyor.

Dram ve gerilim filmi ''Gölgede Dans''ın yönetmenliğini James Marsh yapıyor. Filmde, eski bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyesi olan kadının, İngiltere'nin MI5 (Military İntelligence Section 5) için bir muhbire dönüşmesi anlatılıyor.

Haftanın romantik filmi, ''Aşk Yeniden''in yönetmenliğini ise David Frankel üstlendi. Başrollerini Meryl Streep, Tommy Lee Jones ve Jeff Bridges'in paylaştığı filmde, Kay'ın evlilik hayatını biraz canlandırmaya çalışması ve kocasıyla yeni bir bağ kurma mücadelesi konu ediliyor.

Steven Soderbergh'in yönettiği ''Striptiz Kulübü'', haftanın komedi yapımı. Channing Tatum, Alex Pettyfer ile Matthew McConaughey'in başrollerini paylaştığı film, erkek striptizci olarak çalışanların dünyasında yaşadıklarını irdeliyor.

ETİKETLER

takip istanbulgüneş yanığı 2sammynin maceraları 2cenneteki çöplükfatih akıngölgede dansaşk yenidenstriptiz kulübüvizyona giren filmler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24