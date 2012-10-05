Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

İşte o filmler

Senaristliğini Luc Besson ve Robert Mark Kamen'in yaptığı aksiyon ve gerilim filmi ''Takip: İstanbul''un yönetmenliğini, Olivier Megaton üstlendi. Filmin ilk serisinde Liam Neeson'ın kızını kaçıran ve yine Neeson tarafından öldürülen çete elemanlarından birinin babası, bu sefer de intikam almak için Neeson'ın İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır. Emekli CIA ajanı Bryan Mills de olayın takipçisi olarak bunu yapanları yakalamaya çalışır.

Haftanın dram yapımı olan ''Güneş Yanığı 2''nin yönetmenliğini Nikita Mikhalkov yaptı. Nikita Mikhalkov, Dmitriy Dyuzhev ve Mikhail Efremov'un başrollerini paylaştığı filmin konusu şöyle:

''Mikhalkov'un canlandırdığı kahraman Albay Kotov ilk filmin sonunda idama mahkum edilmesine rağmen canını kurtarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşmaktadır. Karısı Maroussia eşinin öldüğüne inanmakta, kızı Nadia ise babasından nefret etmektedir. En kötüsü ise ezeli düşmanı Mitya suikastten kurtulmuştur ve Stalin'in emirleri uyarınca Kotov'un peşine düşer.''

Bu hafta özellikle küçük izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen ''Sammy'nin Maceraları 2'', sevimli deniz kaplumbağaları Sammy ve Ray'in keyifli serüvenini üç boyutlu olarak beyaz perdeye taşıyor.

Fatih Akın filmi: ''Cennetteki Çöplük''

''Cennetteki Çöplük'', yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı bir belgesel film. Filmde, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu beldesinde oluşturulmak istenen çöp depolama alanına karşı çıkan yöre halkının, 12 yıldır sürdürdüğü mücadele anlatılıyor.

Dram ve gerilim filmi ''Gölgede Dans''ın yönetmenliğini James Marsh yapıyor. Filmde, eski bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyesi olan kadının, İngiltere'nin MI5 (Military İntelligence Section 5) için bir muhbire dönüşmesi anlatılıyor.

Haftanın romantik filmi, ''Aşk Yeniden''in yönetmenliğini ise David Frankel üstlendi. Başrollerini Meryl Streep, Tommy Lee Jones ve Jeff Bridges'in paylaştığı filmde, Kay'ın evlilik hayatını biraz canlandırmaya çalışması ve kocasıyla yeni bir bağ kurma mücadelesi konu ediliyor.

Steven Soderbergh'in yönettiği ''Striptiz Kulübü'', haftanın komedi yapımı. Channing Tatum, Alex Pettyfer ile Matthew McConaughey'in başrollerini paylaştığı film, erkek striptizci olarak çalışanların dünyasında yaşadıklarını irdeliyor.