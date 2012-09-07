Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Geriye Kalan

Bugüne kadar Ahmet Uluçay ve Yeşim Ustaoğlu gibi yönetmenlerle çalışan Çiğdem Vitrinel'in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film "Geriye Kalan", haftanın tek yerli yapımı. Hayattan farklı dersler çıkaran iki kadının hikayesini anlatan filmin başrollerini, Devin Özgür Çınar, Şebnem Hassanisoughi ve Erkan Bektaş'ın paylaştı.

''Geriye Kalan'', 48. Altın Portakal Film Festivali'nde ''En İyi Kadın Oyuncu (Devin Özgür Çınar)'', ''En iyi Yönetmen'', 12. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ''En iyi Senaryo'', ''En İyi Kadın Oyuncu'' (Şebnem Hassanisoughi) ödüllerini kazandı.



Çizgi sinema



''Cesur'' (Brave) Amerika'da gördüğü yoğun ilginin ardından Türkiye'de de çocuk izleyicileriyle buluşuyor. Okullar açılmadan önce sinemaya gitmek isteyen çocuklar için önemli bir seçenek olan 3D çizgi film ''Cesur'', 176 kopya ile seyircilerini bekleyecek.

Haftanın diğer çizgi filmi, Fransız yönetmen Jean François Laguionie'nin yönettiği ''Mutluluğa Boya Beni/Le Tableau'' ise bitmemiş resimler ve karakterlerle neşeli vakit geçirmek isteyenlerin tercihi olmaya çalışacak.



'Elena'



"Dönüş" ve "Sürgün" filmleriyle İstanbul Film Festivali'nde boy gösteren Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in son filmi ''Elena''nın senaryosunu Oleg Negin kaleme aldı. Rus yapımı filmde, Yelena Lyadova (Katerina), Nadezhda Markina (Elena), Alexey Rozin (Sergey) ve Andrei Smirnov (Vladimir) rol aldı.

Bruce Willis, Catherine Zeta Jones ve Justin Timberlake'in baş rollerini paylaştığı ''Bahse Var Mısın?/Lay The Favorite'' adlı komedi içerikli yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla haftanın iddialı filmlerinden biri.

Yönetmenliğini Stephen Frears'in yaptığı İngiliz ve Amerikan ortak yapımı film, mekan olarak dünyanın kumar başkenti olarak bilinen Las Vegas'ta geçiyor.

Amerika'daki gösteriminin ardından bu hafta Türkiye'de gösterime girecek ''Şimdi Gel De Gör Beni/Lola Sersus'' de haftanın bir diğer yapımı. Daryl Wein'in yönettiği ve Greta Gerwig, Joel Kinnaman, Zoe Lister Jones, Hamish Linklater, Bill Pullman, Jay Pharoah ile Debra Winger'ın oynadığı film, evlilikten hemen önce terk edilen Lola'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.



'Sır' ve 'Ruh' haftanın iki gerilimi



Toplam 50 kopyayla gösterime girecek iki gerilim filminden, "Sır"ın başrolünde sinemaseverlerin yakından tanıdığı Jessica Biel rol aldı. Film, Cold Rock adlı kasabada kimsenin çözemediği lanetle mücadeleyi konu alıyor. Olay örgüsü nedeniyle izleyenlerin sonunu kestiremediği bir film olarak adlandırılan ve 106 dakika olan "Sır", Amerika ve Kanada ortak yapımı.

Haftanın ikinci gerilim filmi ''Ruh/The Pact'', Nicole ve Annie'nin annelerinin ölümünden sonra çocukluklarını geçirdikleri eve dönmeleri ve evde varlığını hissettikleri tuhaf bir varlığın hikayesini ele alıyor. Oyuncular Caity Lotz, Casper Van Dien, Haley Hudson, Agnes Bruckner, Mark Steger, Kathleen Rose Perkins, Samuel Ball, Anjini Taneja Azhar'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda senaryosunu da yazan Nicholas McCarthy oturdu.