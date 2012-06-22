Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Sinemalarda bu hafta "Pirana 3DD", "Skor Sıfır", "Sert Rüzgarlar", ''Can Yoldaşım'', ''Kırık Midyeler'', ''Ruh Eşim'', ''Aşk Perisi'', ''Ruhlar Oteli'', ''Miss Bala'' filmleri seyirciyle buluştu.

Daha önce Pirana 3D'de Lake Victoria'yı teröre boğan piranalar, Pirana 3DD'de (Piranha 3DD) geri dönüyor ve kurbanlarını bu defa beklemedikleri bir yerde, Aquapark'ta yakalıyor.

Yönetmenliğini Ben Palmer'ın üstlendiği ''Skor Sıfır'' (The Inbetweeners) filminde sinemaseverler, dört kafadar lise öğrencisinin okulu bitirdikten sonra Yunanistan'ın Mali adasına tatile çıkmalarıyla başlarına gelen komik olaylara tanık olacak.

Oliver Adam'ın ''Des Vents Contraires'' kitabından uyarlanan ''Sert Rüzgarlar'' (Headwinds) filminin yönetmenliğini Jalil Jespert üstlendi.

''Can Yoldaşım'' (Darling Companion) filminin kadrosu, Oscar ödüllü oyuncular Diane Keaton (Beth), Kevin Kline (Joseph) ve Diane Wiest (Penny) ile Oscar adayı Richard Jenkins'ten oluşuyor.

Genç yönetmen Seyfettin Tokmak'ın ilk uzun metraj filmi ''Kırık Midyeler'', 4 dil ve 4 ırkı buluşturan ve sınırları aşan bir dostluk hikayesi.

C.R.A.Z.Y. ile ilgi toplayan yönetmen Jean-Marc Vallee, geçen yıl eylül ayında Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan son filmi ''Ruh Eşim'' (Cafe de Flore) ile bu hafta seyirci karşısına çıkacak.

Bir insan ile bir perinin imkansız aşkını ele alan ''Aşk Perisi'' (The Fairy) filminin yönetmenliğini Dominique Abel ve Fiona Gordon gerçekleştirdi.

Haftanın korku filmi, ''Ruhlar Oteli''nin (The Innkeepers) yönetmenliğini Ti West üstlenirken, başrolleri Sara Paxton, Pat Healy ve Kelly McGillis paylaşıyor.

Meksika filmi olan ''Miss Bala'' dünya prömiyerini 2011 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Gerardo Naranjo'nun yaptığı filmde, Stephanie Sigman, James Russo, Irene Azuela rol alıyor.