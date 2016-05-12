Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Bu hafta Türkiye'de 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Sinemanın kült yönetmenlerin Alfred Hitchcock ile Trafuuaut'un buluşmasını konu edinen "Hitchcock / Truffaut" ile 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde 'en iyi senaryo' ödülü kazanan Senem Tüzen'in Ana Yurdu filmi de beyazperdede seyircisiyle buluşacak filmler arasında.

Hitchcock/Truffaut

Alfred Hitchcock, François Truffaut, Martin Scorsese ile Wes Anderson'un oynadığı belgesel film "Hitchcock / Truffaut"un yönetmenliğini Kent Jones üstlendi.

Hitchcock ve Truffaut'nun buluşmasını konu edinen belgesel film, Hitchcock'un bakış açışından sinemasına odaklanırken, izleyicisine her iki yönetmenin ortak özelliklerini yansıtan filmlerinden özel sahneler sunacak.

Angry Birds Film

Fergal Reilly ile Clay Kaytis'in yönettiği haftanın animasyon türündeki filminin Türkçe seslendirmelerini Yekta Kopan, Arda Aydın, Boğaçhan Sözmen ile Sinan Divrik yaptı.

Kuşların neden öfkelendiğini anlatmaya çalışan film, izleyicilerini nüfusu tamamen mutlu, fakat uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor.

Kötü Komşular 2

Nicholas Stoller'in yönettiği komedi türündeki devam filmi "Kötü Komşular 2"de, bir önceki serinin başrol oyuncuları Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne ekibine Chloe Grace Moretz de katılıyor.

Selena Gomez, Lisa Kudrow ve David Franco'nun da rol aldığı film, ikinci bebeklerini beklerken taşınmaya karar veren bir çiftin, komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde meydana gelen komik olayları konu alıyor.

Dehşet Treni

Ed Speleers, Shauna MacDonald, Elliot Cowan ile Holly Weston'un oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Paul Hyett bulunuyor.

Korku türündeki film, gecenin son treninde görevli kaptanın, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kalması sonrasında trenin yolcularının gece boyuncu yaşadıkları gizemli olayları konu ediniyor.

Dadaş

Selim Kemal Dağlı'nın yönettiği filmin başrollerinde Murat Yıldırım, Ümit Acar, Yılmaz Şerif ile Halit Karaata gibi isimler yer alıyor.

Aksiyon türündeki film, devletin önemli bir kademesinde memur olan ve ailesini bir saldırıda kaybeden, kendisi de yaralanan "Dadaş" lakaplı bir adamın bu olaydan dolayı hırslanıp giriştiği mücadeleyi konu alıyor.

Ana Yurdu

Senem Tüzen'in ilk uzun metrajlı filminin başrollerinde Esra Bezen ve Bilgin Nihal Koldaş bulunuyor.

İkinci kez vizyona girecek olan ve daha önce vizyonda kaldığı 2 hafta boyunca sadece 180 kişi tarafından izlenen dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Sancılı bir boşanma sürecinin ardından yeni yeni toparlanmaya başlayan Nesrin, ofisteki işinden ayrılır ve İstanbul'daki evini terk edip artık hayatta olmayan babaannesinden kalan Anadolu'daki boş köy evinin yolunu tutar. Çocukluğundan beri yazar olmanın hayallerini kuran Nesrin, bu evde ilk romanını tamamlamaya karar verir ancak uzun zamandır görüşmediği ve anlaşamadığı annesinin çat kapı evde belirmesiyle planları yarıda kalır. Anne-kız birbirlerinin karanlık yanlarıyla yüzleşmeye başlar."

Oflu Hoca'nın Şifresi 2

Adem Kılıç'ın yönettiği ve Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür ile Başak Daşman'ın başrollerinde oynadığı "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" izleyici ile buluşacak.

Bir önceki filmin devamı niteliğindeki yapım, kulüp başkanlığını kaptırdığı Oflu Hoca'ya öfkeli olan bir adamın tekrar başkan olmanın yollarını ararken yaşadığı komik olayları anlatıyor.