Bu hafta 6 yeni film vizyonda

Bu hafta sinemalarda 6 yeni film vizyona giriyor; Uzak İhtimal Mazi Yarası Akamas Aptallık Çağı Zaman Yolcusunun Karısı ve Aşkın (500) Günü.



Uzak İhtimal

Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği ve Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan, Ersan Uysal ile Burçin Şenkal'ın oynadığı ''Uzak İhtimal (Wrong Rosary)'' bu hafta izleyiciyle buluşacak.



Filmde, müezzinlik yapan Musa, İstanbul Galata'da bir camiye atanır ve caminin lojman olarak kullandığı daireye yerleşir. Yanı başındaki dairede rahibe Anna ve onun bakımıyla ilgilenen Clara yaşamaktadır. Kiliseyle evi arasında daracık bir hayata sıkışmış Clara ile İstanbul'da yeni bir hayata başlayan Musa'nın karşılaşması ilginç ve sıcak bir duygunun ortaya çıkmasına neden olur.



Mazi Yarası

Kısa bir süre önce yaşamını yitiren yönetmen Ersin Pertan'ın yönettiği ve Nilüfer Açıkalın, Erkan Taşdöğen, Algı Eke Saatçi ile Alp Tuğhan Taş'ın oynadığı ''Mazi Yarası'', bu hafta gösterime girecek yerli yapımlar arasında yer alıyor. Filmde Samiye ve oğlu İsmail, Anadolu'da bir kasabada 240 dönüm arazi satın alırlar. Bu haber belediye başkanı Refik'in kulağına gelir. Herkes meraklanır. Samiye çok büyük bir holdingin sahibidir ve Refik onu geçmişten tanımaktadır.



Akamas

İlk kez Venedik Film Festivali'nde seyirci karşısına çıkan Panikos Chrissanthou'nun yönettiği Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Macaristan, Yunanistan ortak yapımı ''Akamas'' gösterime giriyor.



Christopher Greco, Agni Scott, Michalis Terlikkas ile Thodoris Michailides'in oynadığı filmde Türk kahramanı Ömer ile Rum kızı Rhodou'nun aşkını anlatırken, Kıbrıs Adası'nın siyasi sürecine ışık tutuyor.



Aptallık Çağı

Franny Armstrong'un yönettiği ve Pete Postlethwaite'in sunduğu belgesel film ''Aptallık Çağı (The Age of Stupid)'' da bu hafta gösterime giren diğer yapımlar arasında yer alıyor. Bugüne dek iklim değişikliği üzerine bireysel desteklerle yapılmış en etkili bağımsız yapım olarak tanımlanan film, acil önlem alınmazsa iklim değişikliğinin yaratabileceği felaketlere dikkat çekiliyor ve gelecek nesillerin bu çağı nasıl adlandıracağını sorguluyor.



Zaman Yolcusunun Karısı

Robert Schwentke'nin yönettiği ve Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard ile Ron Livingston'un oynadığı ''Zaman Yolcusunun Karısı (Time Traveller's Wife)'' seyirciyle buluşuyor.



Audrey Niffenegger'in 2003 tarihli aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, Henry ile kaderlerinde birlikte olmalarının yazıldığına inanan Clare'in sıra dışı aşk öyküsünü konu alıyor.



Aşkın (500) Günü

Marc Webb'in yönettiği ve Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend ile Clark Gregg'in oynadığı ''Aşkın (500) Günü/(500) Days of Summer'' yarın gösterime giriyor. Film aşkın gerçek olduğuna inanmayan Summer ve ona aşık olan Tom'un hikayesini anlatıyor.