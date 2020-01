Bu hafta 6 film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 6 film vizyona girecek.

BCaner Özyurtlu'nun yönettiği ve oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Onuruldu, Cem Gelinoğlu, Şahin Irmak, Yağmur Tanrısevsin, Berna Koraltürk gibi isimler yer aldığı Yok Artık! 2, bu hafta vizyona girecek filmler arasında bulunuyor.

2. Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?

Murat Kürüz'ün yönettiği filmde, aralarında 3 yaş olan Müge ve Mine iki kardeştir. Aralarında her kardeşte olduğu gibi bitmeyen bir rekabet olan miniklerin hayatı bir gün ormanda tanıştıkları uzaylı sayesinde tamamen değişir. Henüz ikinci sınıf öğrencisi olan Müge ve okula henüz başlamamış olan Mine için macera başlamış olur. Bu maceranın içinde sevgi dolu babaları Galip, avukat anneleri Lale ve evin çokbilmiş kedisi Mıncır da yer bulurlar...

Aynı isimli televizyon dizisinden beyazperdeye uyarlanan animasyon türü Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?'in yönetmenliğini ve yapımcılığını Murat Kürüz üstleniyor. Filmin senaryosunda da yönetmenin imzası var.

3. Pete ve Ejderhası

Disney’in sevilen aile filminin yeniden çekimi olan “Pete ve Ejderhası” Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott’ın maceralarını konu alıyor. Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik’te yaşayan acımasız ejderha hikayeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikayeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır. 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete’in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham’ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack’in ve 11 yaşındaki Natalie’nin yardımıyla Pete’in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur.

Yönetmen koltuğunda David Lowery yer alırken oyuncu kadrosunda Oakes Fegley, Oona Laurence, Robert Redford gibi isimler yer alıyor. Filmin başrollerini ise Grace rolündeki Bryce Dallas Howard ve küçük Pete rolündeki Oakes Fegley üstleniyor.

4. Bayram Abi

Bayram kendi halinde bir adamdır ve hala kendi ailesiyle yaşamaktadir. En büyük hayali ise arkadaşının düğününde gördüğü Sinem'le tanışabilmektir, zira görür görmez deliler gibi aşık olmuştur. Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürü olan Sinem kariyeri başarılı, işinde isim yapmış bir kadındır. Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inanan Bayram'ın babası Cemal de onun aile yadigarı şerbetçi dükkanının başına geçmesini istemektedir fakat Bayram babasının isteğini kabul etmez ve arkadaşları Hamdullah, Talha ve abisi olarak gördüğü Mehmet Bakkal'ın yardımıyla sevdiği kıza ulaşmak için işe koyulur...

Senaristliğini ve yönetmenliğini Erdi Dikmen'in üstlendiği komedi yapımının oyuncu kadrosunda sosyal medya fenomeni Barbaros Dikmen, Ayhan Taş, Ecem Karavus, Sinem Ekşioğlu, Gökhan Niğdeli, Hande Yögen, Hamdi Alp, Selman Ünlüsoy ve Ayça Bildik yer alıyor.

5. Pamuk Prens

Türkiye’nin tanınmış ve hatta seyirciye mal olmuş oyuncularından Tamer Karadağlı, kariyerinde hep aynı rolle, taş fırın erkeği Haluk olarak anılmaktan sıkılmıştır. Farklı bir şeyler oynamak isterken beraber çalıştığı yapımcı Birol Güven’den taze bir dizi senaryosu için teklif gelir. Karadağlı, her türlü rolü oynayabileceğini herkese kanıtlamak için rolü kabul eder. Bu arada özel hayatında durduramadığı çapkınlıklarından dolayı ailesinden uzaklaşmıştır; zira eski eşi Arzu Balkan magazin haberlerine tahammül edemez. Tüm bu karmaşa içerisinde Tamer Karadağlı değişmenin ve kendisini hem sektöre hem ailesine kanıtlamanın yollarını arar. Başrolünde Tamer Karadağlı'nın yer aldığı komedi türündeki Pamuk Prens filminin kadrosunda eski eşi Arzu Balkan'ın yanı sıra yapımcı ve senarist Birol Güven, Haluk Özenç, Onur Sermik, Gamze Özpınar, Umut Barış Taşdemir, Emre Akça, Deniz Gök ve Etem Caner Karaüç gibi isimler de yer alıyor. Filmin yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven üstlenirken yönetmen koltuğunda kendisine Hasan Tolga Pulat da eşlik ediyor.

6. Trendeki Kız

Gerilim ve gizem türü film işsizlik çeken, alkol problemleri olan ve günlerini tren yolculukları yapıp sorunsuz ve muhteşem çiftleri gözlemleyerek geçiren bir kadına odaklanıyor. Genç kadın mükemmel olduğunu düşündüğü bir çifti izlerken mükemmel çiftteki kadının cinayete kurban gitmesiyle sarsılıyor. Cinayetin gizemini çözmeye çalışan kadın cevapsız sorular içinde bir cevap arıyor.



Paula Hawkins'in dünya çapında iki milyondan fazla satan romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Edgar Ramirez, Lisa Kudrow ve Laura Prepon gibi isimler yer alıyor. Duyguların Rengi ve Get On Up gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış olan Tate Taylor, Trendeki Kız filminin de yönetmen koltuğunda yer alıyor.