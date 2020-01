Bu hafta 5 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

2013 yılında çektiği 'Only Lovers Left Alive' ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken bağımsız sinemanın usta yönetmeni Jim Jarmusch’un yeni filmi 'Paterson' yeni haftanın iddialı yapımları arasında yer alıyor. Film Türkiye'deki ilk gösterimini, geçtiğimiz sene 7-16 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 15. Filmekimi'nde yapmıştı.

Filmekimi, 2002 yılından bu yana her yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştiriliyor. "Sonbahar Film Haftası" etkinliği boyunca, izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni ve ödüllü filmler gösterilirken, Türkiye'de gösterime girecek olan bazı filmlerin gala gösterimleri de bu etkinlik çerçevesince yapılıyor.

Yeni haftanın tek yerli filmi ise, Murat Yatman, Pınar Bibin ile Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı ve Yönetmenliğini Mert Dikmen'in üstlendiği 'Cereyan' oldu. Film, gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

'Paterson'

Jim Jarmusch'nin yönettiği ve Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon ile Barry Shabaka Henley'in oynadığı "Paterson" seyirciyle buluşacak.

Aynı adı taşıdığı şehirde otobüs şoförlüğü yapan "yarı zamanlı" bir şairin gündelik hayatını anlatan film özetle şöyle:

"New Jersey eyaletinin Paterson kentinde otobüs şoförlüğü yaparak geçinen Paterson, eşi Laura ve Bulldog köpekleriyle beraber mütevazı bir hayat yaşamaktadır. Hayattaki en büyük tutkusu not defterine yazdığı şiirleridir. Laura'nın ise kendi dükkanını açıp orada country şarkıcısı olmak gibi hayalleri vardır. Oysa Paterson, hayattan çok daha fazlasını beklemeden mutlu olmak ve her sabah 23 numaralı otobüsün direksiyonuna geçerek bir şair olarak kalmayı tercih etmektedir."

'Gizli Sayılar (Hidden Figures)'

Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons ve Mahershala Ali'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Theodore Melfi üstlendi.

Üç siyahi kadının NASA'da yakaladığı başarıyı odağına alan film, NASA'daki siyah kadın matematikçilerden oluşan bir takımın, Sovyetler Birliği'ndeki Amerikalı rakiplerine karşı uzay yarışını kazanmasına yardımcı olmaları ve aynı zamanda eşit haklara ve fırsatlara ilerlemeye yönelik arayışlarının tarihini anlatıyor.

'Resident Evil: Son Bölüm (Resident Evil: The Final Chapter)'

Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter, Shawn Roberts ve Lain Glen oynuyor.

Dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı geçen "Resident Evil" serisinin finali niteliğindeki "Resident Evil: Son Bölüm", Alice'in son büyük mücadelesini anlatıyor.

ABD, Almanya, Avustralya, Kanada ve Fransa ortak yapımı; bilim kurgu, aksiyon ve gerilim karışımı film, "Ölümcül Deney: İntikam"ın devamı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

'Cereyan'

Murat Yatman, Pınar Bibin ile Salih Bademci’nin oynadığı haftanın yerli yapımı "Cereyan", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Mert Dikmen'in yönetmenliğini üstlendiği film, psikoloji öğrencisi Aylin'in verdiği online terapiler sonrası gelişen gerilimli hikayeyi konu ediniyor.

'Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz ( Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led)'

Karlar Kraliçesi serisinin üçüncü halkası olan "Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz", Gerda ve arkadaşlarının sihirli güçlerle mücadelesini anlatıyor.

Alexey Tsitsilin'in yönettiği ve Alexey Zamyslov ile birlikte senaryosunu yazdığı Rusya yapımı animasyon türündeki filmin Türkçe seslendirmelerini Erkan Taşdöğen, Fatih Özkul, Onur Kırış, Özgür Özdural ve Damla Özüduru Babacan yaptı.