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Kültür-Sanat

Bu hafta 5 film vizyona girdi

Haftanın filmleri aksiyon, dram, animasyon ve komedi türünde

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage&#39;in Dönüşü

26 Ocak 2017 15:50

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta aksiyon, dram, animasyon ve komedi türünde 5 film vizyona girdi.

69. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerini kazanan, 'Satıcı (The Salesman)' haftanın iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Dram türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi üstleniyor.

'İçerde (Shut In)'

Farren Blackburn'un yönettiği ve başrolünde Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt ile Charlie Heaton'un oynadığı "İçeride" izleyici ile buluşacak. 

Film, New England taşrasında yaşayan çocuk psikologu Mary Portman'ın bir kış fırtınası sırasında yaşadıklarını konu ediniyor.

'Satıcı (The Salesman)'

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi ile Mina Sadati oynuyor.

"69. Cannes Film Festivali"nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan film, tiyatroda sergileyecekleri yeni oyunlarının arefesinde yeni bir eve taşınmak zorunda kalan genç çiftin, taşınma sonrasında yaşadıkları trajik bir olaya yaklaşımlarını odağına alıyor.

'Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü (Return of Xander Cage)'

Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson ile Ice Cube'un oynadığı filmin yönetmen koltuğunda D. J. Caruso oturuyor.

Vin Diesel'in Yeni Nesil Ajan serisine geri dönüş yaptığı film, 'Xander Cage"in sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçısı "Xiang" ve ekibiyle Pandora’nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor.

'Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü (The Dragon Spell)'

Viktor Andrenko ile Manuk Depoyan'ın yönettiği filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özkul, Ali Hekimoğlu, Işıl Kılıç ile Mazlum Kiper yaptı.

Hem yetişkinlere hem de küçük sinemaseverlere hitap etmeyi hedefleyen animasyon film, maceraperest bir çocuk olan ve kahraman bir ejderha avcısı olmanın hayalini kuran Nicky'nin maceralarını konu alıyor.

'Vezir Parmağı'

Filmiyle büyük gişe başarılarına imza atan Mahsun Kırmızıgül, 3 yıllık suskunluğuna Vezir Parmağı ile son verdi. Film, 25 Ocak 2017’de vizyona girdi.

Çekimleri İstanbul, Kapadokya, İzmit, Kayseri, Aksaray’da gerçekleşen ve 150 kişilik teknik ekibin yanı sıra aynı anda 64 kişilik ana oyuncuların olduğu kalabalık sahnelerin bulunduğu film, Mahsun Kırmızıgül’ün en kalabalık kadrosu olma özelliğini taşıyor.

Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz’un yanı sıra Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Fatoş Seymen, Suna Selen, Defne Yalnız gibi oyuncuların rol aldığı Vezir Parmağı’nda; Mahsun Kırmızıgül hem yönetmen, hem senarist, hem de oyuncu olarak yer alıyor.

Beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa gittiklerini zannederken bambaşka bir maceranın içine düşmelerini konu alan filmde ‘Hamdullah’ isimli bir hamala can verecek olan Kırmızıgül; aşk, dram ve komedi barındıran bir hikâyeyle, izleyiciye başka dünyaların kapılarını açıyor.

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