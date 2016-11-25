Bu hafta 2'si yerli 6 yeni film vizyona girdi

Bu hafta 2'si yerli 6 yeni film beyazperde de sinemaseverlerle buluşacak.

Savaş Vadisi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu’ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı’nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası’na layık görülen vicdani retçisi olur. Film, bu tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. Usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson'ın on yıl aradan sonra çektiği savaş filminin oyuncu kadrosunda Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Luke Bracey, Teresa Palmer ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosun ise Andrew Knight ve Robert Schenkkan'a ait.

Frantz

Adrien adındaki genç bir adam, II. Dünya Savaşı'nda şehit düşen Frantz'ın mezarını günde iki kez ziyaret edip çiçek bırakmaktadır. Bu durum Frantz'ın nişanlısı Anna ve ailesinin dikkatini çeker. Genç adamı evde ağırlayan ve Frantz ile yakın arkadaşlığını öğrenen Anna, Adrien ile ortak duygular paylaştığını fark eder. İki yaralı insan birbirinin acısını paylaşarak hafifletirken, Frantz'a dair bilinmeyen sırlar da gün yüzüne çıkacaktır. François Ozon'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrolleri Paula Beer ve Pierre Niney.

Çakallarla Dans 4



Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar... Sevilen serinin baş kahramanları Şevket Çoruh, İlker Ayrık,Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’yu yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Derya Şensoy ve kadroya yeni katılan Hande Katipoğlu ve Tim Seyfi de yer alıyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Deliormanlı filmine imza atan Murat Şeker oturuyor.

Bana Git De

Ali, var olma bunalımını aşmak için İstanbul’dan Doğu’ya doğru yolculuk yapmak isteyen çok başarılı bir gitaristtir, Leyal ise ünlü olmak için Doğu’dan kaçıp İstanbul’a gelmeyi hedefleyen genç ve güzel bir şarkıcıdır. Ali, kaçış ve arayışın iç içe olduğu bu yolculuğun bir durağında Leyal ile karşılaşır. Leyal, Ali'nin tersine İstanbul'a kaçmayı hedefleyen taşralı bir kızdır. Olağanüstü müzik yeteneğine sahiptir ve bu taşranın gölgesinde kaybolmaktan korkmaktadır. Ali'yi büyüledikten sonra Leyal ortadan kaybolur. Ali'nin arayışlarına Leyal de eklenmiştir. Ali, Leyal'nın trajik hikayesini öğrendiğinde ise bu arayışları iyiden iyiye sarpa sarmaya başlayacaktır.

Yönetmenliğini ve sanaristliğini Handan Öztürk'ün yaptığı dram yapımının yapımcılığını da Öztürk üstleniyor. Filmin başrollerini ise Atiye, Tayanç Ayaydın, Seyyal Taner, Birsen Dürülü, Umut Oğuz, Rıza Sönmez, Kaan Yılmaz ve Kahtalı Hamido paylaşıyor.

Pastoral Amerika

Dışarıdan mükemmel görünen bir aileye odaklanan yapım eskiden okulun yıldız atleti, şimdi ise başarılı bir işadamı olan Seymour “Swede” Levov ve ailesini yavaş yavaş keşfetmemizi sağlıyor. Eski güzellik kraliçesi olan karısı ve ergenlik çağındaki kızıyla mutlu bir hayat süren Levov'un mutluluğu bir gün kızının ortadan kaybolmasıyla bozuluyor. Kızının vahşi bir siyasi terör eylemi gerçekleştirmekle suçlandığını öğrenen baba ne olursa olsun kızını bulmaya karar veriyor. Ancak bu arayış sürecinde keşfettikleri hayatını derinden sarsıyor...

Ünlü oyuncu Ewan McGregor'ın ilk yönetmenlik denemesi olan Pastoral Amerika filmi Phillip Roth'un Pulitzer ödüllü romanını temel alıyor. Senaryosu John Romano tarafından yazılan filmin oyuncu kadrosunda ise McGregor'un yanı sıra Jennifer Connelly, Dakota Fanning, David Strathairn, Peter Riegert, Uzo Aduba ve Valorie Curry yer alıyor.

Lanetli Ev

7 aylık hamile olan Jennifer Branagan yıllar sonra Kansas'a geri döner. Doğduğu yere dönmesinin sebebi ise yaşadığı beklenmeyen bir psikolojik çöküştür. Anne olmanın getirdiği korku, annesi Meredith'in baskıcı tavrı, kocası Luke'la yaşadığı gergin ilişki ve taşınma stresi Jennifer'ı bir hayli zorlamaktadır. Jennifer hayatının kontrolünü kazanmaya çalışırken bu kez daha büyük bir sorun karşısına çıkar. Kiraladıkları evde garip olaylar olmaktadır. Jennifer evin hayaletli olduğundan korkmaya başlar. Fikirlerine destek bulamayan Jennifer kendi akıl sağlığını korumaya çalışırken, bir yandan da eve musallat olan bir varlık varsa bunun ne olduğunu çözmek zorunda kalacaktır...



Psikolojik gerilim-korku filminin yönetmenliğini Aaron Keeling ve Austin Keeling üstleniyor. Filmin başrollerini ise Emily Goss, Taylor Bottles, Cathy Barnett ve Jim Korinke üstleniyor. Filmin senaryosunda da yönetmenlerinkiyle birlikte Natalie Jones imzası var.