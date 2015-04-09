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Yaşam
Deutsche Welle

Bu gıdalar bozulmuyor

Tükettiğimiz gıdalar ne kadar güvenli? Sağlığı tehdit edecek hale gelmeyen ve süresiz muhafaza edilebilen gıdalara göz atıyoruz.

09 Nisan 2015 23:55


Sirke: Beyaz sirke yüksek oranda asit içerdiği için bozulmaz. Ancak bu, katkı maddesi içeren normal sirkeler (örneğin koyu balsamik) için geçerli değil. Zira sirke, uzun süre saklandığında fermantasyona uğrayabilecek şırayı ihtiva ediyor.

Şeker: Bakteriler çoğalmak için suya ihtiyaç duyar. Doğru saklandığında şeker su içermez, bu yüzden de bakterilere yaşam alanı sunmaz. Yani gıdaların bozulmasına yol açan bakteriler şekerde barınamazlar. Sonuç olarak şeker bozulmaz.

Kuru Baklagiller: Mercimek, fasulye ya da nohut gibi kurubaklagiller de su içermez. Bu nedenle son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerekse de bu gıdalar dayanıklı gıdalardır.

Tuz: Tuz kuru saklandığı takdirde on yıllar boyunca kalitesini korur. Tuzun muhafaza edici nitelikleri diğer bazı gıdaları da saklanabilir kılar. Örneğin, tuzlanmış et ya da salamura zeytin bu gıdalardandır.

Pirinç, Makarna, Un: Ürünleri ve servisleri değerlendiren Almanya Tüketim Malları Test Vakfı (Stiftung Warentest) kuru ürünlerin ‘‘neredeyse her daim saklanabilir‘‘ olduğunu onayladı ve bu ürünlerde son kullanma tarihinin gönül rahatlığıyla geçirilebileceğini açıkladı. Kuru gıdaların içerdiği su miktarı en fazla yüzde 13'lük bir oranla sınırlı. Dikkat edilmesi gereken ise tam tahıllı ürünler. Tahıl, embriyosuyla birlikte öğütüldüğünden ve bu ürünler çok az yağ içerdiğinden bir süre sonra ekşiyebilirler. Ancak bu durum bir tehlike yaratmaz. Hatta AB bu ürünler için son tüketim tarihi uygulamasını tamamen kaldırmayı düşünüyor. Zira, son kullanma tarihi yalnızca gıdaların kalitesinde bir düşüş olmadan ne kadar süre tüketilebileceğini gösteren bir kılavuz niteliğinde. Ancak genellikle bu kılavuz gıdaların artık tüketilemez ölçüde bozulduğu son tarihle karıştırılıyor.

Konserveler: Teoride konserveler süresiz saklanma özelliğine sahip. Ancak zamanla renkleri, kıvam ve tatları değişiyor. Her ne kadar bu durumda da sağlığı tehdit etmiyor olsalar da kaliteli bir tat sundukları söylenemez.

Bal: Bal da doğru muhafaza edildiği takdirde bozulmayan gıdalardan. Ancak saklanırken iyi pakatlenmeli, soğuk bir ortamda tutulmalı ve yabancı madde içermemeli. Su oranı da ortalama yüzde 18'de kalmalı, aksi takdirde fermantasyona uğrayabilir. Uzun süre muhafaza edilen bal kristalleşir ve bu da balın rengini ve kıvamını değiştirir. Ancak kalitesini etkilemez.

Alkollü sert içkiler: Yüksek alkol oranı tahmin edileceği gibi, bozulmayı engelliyor. Ancak tabii bu içkilerin besin maddesi sayılıp sayılamayacağı ayrı bir soru.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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