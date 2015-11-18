Bu gezegende rüzgârın saatteki hızı 8 bin 700 km, yüzey ısısı 1000 derece!

Bilim insanlarının incelediği uzak bir gezegende oldukça çetin atmosfer koşulları tespit edildi. Rüzgârın saatteki hızının 8 bin 700 kilometre olduğu, yüzey sıcaklığının 1000 derece olarak belirlendiği ve erimiş camdan yağmurlar yağdığı belirtildi.

CİHAN'da yer alan habere göre, İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden astronomların, The Astronomical Journal Letters’ta yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ‘HD 189733b’ adı verilen gezegen, Dünya’dan 63 ışık yılı uzaklıkta (1 ışık yılı = yaklaşık 10 trilyon kilometre), Vulpecula Takımyıldızı’nda bulunuyor.

İlk kez atmosfer haritası çıkarıldı

2005 yılında keşfedilen ve 10 yıldır üzerinde çalışılan gezegen, Güneş sistemimizde yer alan benzer özellikteki Jüpiter’den yüzde 13 oranında daha büyük ve kendi yıldızına olan uzaklığı ise 180 kat daha fazla. Bu da yıldıza dönük olan kısmının yaklaşık 1000 derece, karanlıkta kalan kısmının ise 650 derece yüzey sıcaklığında olmasını sağlıyor.



Araştırmaya göre, uzak bir gezegendeki rüzgârın hızı doğrudan ölçülerek ilk kez haritalandı. Dünyada bugüne kadar ölçülen en güçlü fırtınadan 20 kat daha şiddetli olan bu rüzgârların ses hızından 7 kat daha hızlı oldukları düşünülüyor.

Cam yağmurlarıyla yıkanıyor

Şili’nin La Silla bölgesindeki Yüksek Hassasiyetli Gezegen Araştırıcı (HARPS) Teleskopu’nun verilerini kullanan araştırma ekibinden Tom Louden, “Güneş sisteminin dışında atmosfer haritalandırılması ilk kez yapılıyor. Yıldızın yüzeyi, merkezde kenarlarda olduğundan daha parlak. Bu nedenle gezegen yıldızın önünden geçtiğinde, atmosfer değişiminden kaynaklanan bağıl ışık bloke oluyor. İşte ilk kez bu bilgi kullanılarak gezegenin zıt bölümlerindeki hızlar ölçüldü ve bir rüzgar hızı haritası elde edildi” açıklamasını yaptı.



Atmosferindeki yoğun silikat miktarı yüzünden berrak bir mavi rengi olan HD 189733b’nin, yüzey sıcaklığının da etkisiyle erimiş cam yağmurlarına sahne olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, kullanılan tekniğin, Dünya benzeri ve diğer türlerdeki gezegenlerin hava koşullarını araştırmada kullanılabileceğini kaydediyor.