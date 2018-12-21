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Yaşam

Bu gece uzun olacak

Kuzey Yarım Küre'de kış başlıyor

21 Aralık 2018 20:04

Kuzey Yarım Küre'de, bugün en uzun gece ile en kısa gündüz yaşanıyor. Türkiye'de de en uzun gece ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşanacak.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, Kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

Kuzey Yarım Küre için yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta, en uzun gündüzü ise 21 Haziran'da yaşanırken, Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta yaşanacak.

Güney Yarım Küre'de ise bu tarihlerde tam tersi bir durum gerçekleşiyor. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması, her iki yarım küre arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden oluyor.

21 Aralık aynı zamanda Kuzey Yarım Küre için kış mevsiminin başladığı tarih olma özelliği taşıyor.

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