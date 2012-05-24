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Kültür-Sanat

Bu devirde beton gibi kitabı kim okur?

ABD’li Wortman kitapların 'cilt' halini almasını eleştirerek, 2Kalın olmazsa saygı görmez zannediliyor2 diyerek yeni bir tartışma başlattı

24 Mayıs 2012 17:57

 

Kitapların git gide daha kalın ciltler halinde basılması edebiyat dünyasında tartışma başlattı. Amerikalı yazar Marc Wortman, ünlü haber sitesi Daily Beast’te yayımlanan makalesinde, “Yazarlar kitapları kalın olmazsa saygı ve beğeni görmeyeceğini zannediyor” dedi. 
 
Wortman, son dönem yayınlanan önemli 11 kitabı okumak isteyen bir kişinin toplamı 5 bin 239 sayfayı bitirmek için 250 saate ihtiyacı olduğunu hesapladı. Buna göre bu kitapları bitirmek için 60 gün boyunca günde 4 saat okumak gerekiyor. Yayınevlerinin genel yayın yönetmenlerine konuyla ilgili düşünceleri Milliyet'te yayımlandı. işte o görüşler:
 
Raşit Çavaş - Yapı Kredi Yayınları G.Y.Y.: Kitaplara, içerik olarak değil de, sayfaları ve kaç günde okunacakları açısından bakan ve bunları nasıl okuyacağını düşünen birine verilecek tek cevap var: Kitaplar her zaman inceli/kalınlı olur. Bu da dönemlerle değişmez. Kitabın ne kadar kalın olacağına kitap kendi karar verir, okuyacaklara bakılarak karar verilmez.
 
Mustafa Köpüşoğlu - Alfa Yayınları G.Y.Y.: Şu anda yaşadığımız dönemin kitap kalınlığı açısından özel bir durumu olduğunu sanmıyorum. Zaten Wortman’ın verdiği örneklerin çoğu da biyografi kitabı. Biyografi kitapları her zaman kalın olmuştur. Zaten Wortman gibi edebiyat alanında değil de biyografi alanında kalem oynatan birisinin bu konuda fazla ahkam kesmesi de pek anlamlı değil...
 
Öner Ciravoğlu - Remzi Kitabevi Yayın Koordinatörü: Edebiyat olunca akan sular durur. Yazara olan saygım büyük; demek ki ancak o uzunlukta anlatabiliyor söylemek istediğini. Ancak inceleme kitaplarındaki hacimler konuya göre yargımızı değiştirir. Ama kurgusal kitaplarda da ben yazara saygıdan yanayım. Yazar meramını o kadar sayfada anlatabilmiştir.
 
Deniz Yüce Başarır - Doğan Kitap G.Y.Y.:  Yazarın kalemi tutulmaz diye düşünüyorum. Eğer bir eser kendini okutuyorsa, uzunluğu söz konusu bile olamaz. Yok eğer sizi hikayenin içine çekememiş, dünyasına ortak edememişse, o zaman uzunluk ya da kısalık tartışma konusu olur. Kitapların değeri sayfa sayılarıyla değil anlattıkları hikayeyle ve onu nasıl anlattıklarıyla belirlenir.

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