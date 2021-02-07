Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı'nda 1 ay erken açan kardelenlere zarar vermenin cezası ise bu sene 80 bin 465 liraya yükseldi.

120'den fazla çeşit endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler, beyaz yapraklarıyla güzel görüntüler oluşturdu. Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmek ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası 80 bin 465 liraya yükseldi.

Öte yandan kardelenleri ticari amaçla koparan şirketlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde cezayı uyguluyor.