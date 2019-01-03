Bu cep telefonu uygulamasıyla keçiniz kapınıza geliyor

T24

Cep telefonu uygulamaları üzerinden eve yiyecek siparişi vermek dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından neredeyse her gün kullanılıyor olsa da, Afrika kentleri bu konuda müşterilere hiç alışılmadık imkanlar sunuyor.

Angola’nın başkenti Luanda’da faaliyet gösteren Tupuca, müşterilerine hazır yemek siparişlerinin yanı sıra kömür, petrol, taze meyve-sebze gibi ürünleri de ulaştırıyor. 2016’dan beri hizmet veren uygulama üzerinden canlı hayvan sipariş etmek de mümkün.

Uygulama üzerinden tavuk, domuz ya da keçi gibi canlı hayvanları sipariş etmeniz mümkün. Tavukların fiyatları 5-7 dolar, domuzlarınki 103-124 dolar, keçilerinki ise 64-82 dolar arasında değişiyor.

The Economist’in haberine göre Tupuca, canlı hayvan satışını gerçekleştirmek için Roque Online isimli bir start-up’la iş birliği yaptı. Roque Online, başkentteki en iyi ürünleri ‘avlayan’ bir ekiple çalışıyor ve bu kişiler en iyi keçiyi satın alıp şoföre ulaştırıyor. Bu sayede de çok geç olmadan şehirdeki en iyi keçi kapınızda oluyor…