Bu bulmacaları çözene 1 BitCoin hediye!

20 Şubat’ta piyasaya çıkacak 'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyundaki bulmacaları ilk çözen kişiye 1 Bitcoin yani yaklaşık 40 bin TL ödül verilecek.

NTV’de yer alan habere göre, bulmaca oyunlarını sevenler için büyük ikramiyesi 1 Bitcoin (Yaklaşık 40 bin TL) olan bir oyun yarın kullanıma giriyor.

20 Şubat'ta kullanıcılarının beğenisine sunulacak Gem Rose Accent isimli stüdyo tarafından geliştirilen 'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyun 24 bölümden oluşuyor ve her bölüm bir bulmacaya ev sahipliği yapıyor.

2 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan oyundaki bulmacaların tamamını ilk çözen kişi ise 1 Bitcoin'in sahibi olacak. Ödül kazanan oyunsevere üretici firma tarafından verilecek.