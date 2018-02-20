T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Bu bulmacaları çözene 1 BitCoin hediye!

'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyun kullanıcılarına ilginç bir ödül vadediyor

20 Şubat 2018 03:44

20 Şubat’ta piyasaya çıkacak 'MonteCrypto: The Bitcoin  Enigma' isimli oyundaki bulmacaları ilk çözen kişiye 1 Bitcoin yani yaklaşık  40 bin TL ödül verilecek.

NTV’de yer alan habere göre, bulmaca oyunlarını sevenler için büyük ikramiyesi 1 Bitcoin (Yaklaşık 40 bin TL) olan bir oyun yarın kullanıma giriyor. 

20 Şubat'ta kullanıcılarının beğenisine sunulacak Gem Rose Accent isimli stüdyo tarafından geliştirilen 'MonteCrypto: The Bitcoin Enigma' isimli oyun 24 bölümden oluşuyor ve her bölüm bir bulmacaya ev sahipliği yapıyor. 

2 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan oyundaki bulmacaların tamamını ilk çözen kişi ise 1 Bitcoin'in sahibi olacak. Ödül kazanan oyunsevere üretici firma tarafından verilecek.

 

 

ETİKETLER

MonteCryptoThe Bitcoin Enigmaoyunbulmacaödülbitcoin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24