Bu ay 37 üniversitede rektörlük seçimi var

Aralarında ODTÜ, İTÜ, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Ege, YTÜ, Ankara gibi üniversitelerin de yer aldığı 37 üniversitede bu ay rektörlük seçimi var.

Habertürk’ün haberine göre, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği takvime göre 37 üniversite rektör adayını belirleme seçim takvimini açıkladı. Süreç 20 üniversitede 12 Temmuz’da, 17 üniversitede ise 26 Temmuz’da başlayacak.



İlk turda 20 üniversite

12 Temmuz Salı günü rektör adayını belirlemek için seçime gidecek 20 üniversite şöyle: Adana Bilim ve Teknoloji, Akdeniz, Atatürk, Ankara, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, İTÜ, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, ODTÜ, Trakya ve Yıldız Teknik (YTÜ). Öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunmaması halinde seçimler 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 15 Temmuz’da YÖK’e bildirilecek. Rektör adaylarını inceleme komisyonu ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında adayları dinleyecek. YÖK Genel Kurulu’nun 1 Ağustos’ta yapacağı toplantı sonrasında belirlenen 3 aday Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

26 Temmuz’da 17 üniversite

26 Temmuz Salı günü ise 17 üniversitede sandığa gidilecek. Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Batman, Bitlis Eren, Çankırı Karatekin, Gümüşhane, HakkÂri, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Yalova üniversitelerinde rektör adayı belirleme seçimi ise 26 Temmuz’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek.



ODTÜ’den 5 aday

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar iki dönem rektörlük yaptığı için tekrar aday olamıyor. ODTÜ’nün yanı sıra rektörleri iki dönemini dolduran üniversiteler şöyle: Atatürk, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Gaziantep, İnönü, Ondokuz Mayıs, Yıldız Teknik.



Hangi rektörler tekrar aday oldu?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük ilk dönemlerinin ardından tekrar rektörlük için aday.