Boğaziçi Üniversitesi'nde Akgiray'ın adaylığına afişli eleştiri: Hiçbir komisyonda çalışmadı, rektörlüğü hak etti!

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Prof. Vedat Akgiray’ın rektörlük adaylığını eleştiren afişler asıldı. Üniversitenin kampüslerinde duvar ve direklere asılan imzasız afişlerde, Akgiray’ın eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olması, 24 yıldır öğretim üyesi olduğu üniversitenin hiçbir komisyonunda çalışmaması ve akademik üretkenliği sorgulandı.

Temmuz ayında Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’nün de aralarında bulunduğu 19 üniversitede rektörlük seçimi yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde 12 Temmuz’da yapılacak seçim için üniversitenin mevcut rektörü Prof. Gülay Barbarosoğlu’nun ardından Prof. Vedat Akgiray da geçen hafta aday oldu.

Eski SPK Başkanı Akgiray’ın adaylığını koyması ardından üniversite içinde Akgiray’ın rektörlük için yeterliliğini sorgulayan afişler asıldı. Üniversitenin Rumeli Hisarüstü’ndeki kampüslerinde asılan afişlerde kullanılan bazı ifadeler şöyle:



“En son akademik çalışmamı 10 yıl önce yaptım, bence rektör olarak atanmayı çoktan hak ettim.”

“Yüzde 20 verin, bu iş huzur içinde çözülsün.”

“Şu ana kadar okulun hiçbir komisyonunda çalışmadım, bence rektör olarak atanmayı çoktan hak ettim.”

“Kardeşe hisse devri başkanın koltuğunu tartışmaya açtı: SPK Başkanı Vedat Akgiray’ın seçilmeden önce Bimeks’teki hisselerini kardeşlerine devretmesinin kanuna aykırı olduğu ileri sürülüyor.”

“Piyasada SPK şaşkınlığı: Hükümetin önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda SPK Yasası görüşülürken son dakika önergesiyle SPK Başkanı Akgiray ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son vererek müşavirliğe ataması piyasalarda şaşkınlık yarattı.”

Boğaziçi’nde rektör seçimi nasıl gerçekleşiyor?

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği gereği, rektörlük seçimlerinde en az 6 kişinin aday olması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Gülay Barbarosoğlu’nun ardından Vedat Akgiray’ın da aday olmasıyla aday sayısı ikiye çıktı. Liste kapandığı için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kurallarına uyulması adına bazı profesörler aday olacaklar. Seçimde yrd. doç., dr. ve üstü unvanı olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri oy kullanacak ve en yüksek oyu alan 6 aday YÖK’e bildirilecek. YÖK değerlendirme yaptıktan sonra belirlediği üç adayı Cumhurbaşkanı’na sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu 3 aday içinden Boğaziçi Üniversitesi’nin gelecek dönemki rektörünü belirleyecek.

Erdoğan 2014 atamalarında 8 üniversitede, 2015 atamalarında 17 üniversitede seçimden çıkan birincileri atamamıştı. Erdoğan’ın, İstanbul Üniversitesi’nin seçiminde en çok oyu almasına rağmen YÖK’ün listesinde ikinci sırada sunduğu Prof. Raşit Tükel’i atamaması eleştirilmişti.

1982-1992 yılları arasındaki YÖK’ün rektör atama dönemi ardından sistemin değişmesiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde 1992 seçiminden beri en çok oyu alan aday rektörlük görevine atanıyor. Prof. Dr. Üstün Ergüder’in seçildiği 1992 seçimlerinde diğer adayların rektörlük görevini kabul etmeyeceklerini beyan etmeleriyle başlayan Boğaziçi Üniversitesi’nin bu özelliği, bugüne kadar devam etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tercihini farklı yönde kullanırsa, 1992 yılından beri ilk kez en çok oyu alan aday Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olamayacak.

Ahmet Vedat Akgiray kimdir?

Ahmet Vedat Akgiray, 1958 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve yüksek öğrenimini Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’nden aldıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Syracuse Üniversitsi’nde yaptı. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve ilerleyen yıllarda İşletme Bölümü Başkanlığı’nı yürüten Akgiray, 2009’da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başkan olarak atandı. SPK Başkanı olarak görev süresi 2015’te bitecek olmasına rağmen 2012’de gerekçesi açıklanmayan ani bir kararla bu görevden alındı.

Vedat Akgiray, kardeşi Murat Akgiray’la birlikte Bimeks’in kuruculuğunu yaptı. Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde profesör olarak ders veriyor.