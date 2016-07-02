Boğaziçi Üniversitesi mezunları: Rektörlük atama ile değil seçim ile yapılmalı; yakından takip ediyoruz!

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, 12 Temmuz’da yapılacak olan rektörlük seçimleri öncesi yaptıkları açıklamada rektör seçiminin atama ile değil, öğretim üyelerinin demokratik tercihiyle yapılması gerektiğini belirtirken aksi durumda üniversitesinin özgür ve özerk geleneğini yitirerek, büyük zarar göreceğini vurguladı ve “Mezunlar olarak uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz” dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar’ın “Boğaziçi Üniversitesi rektörlük seçimlerini dikkatle takip ediyoruz” başlıklı açıklaması şöyle:

"Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün alanı her geçen gün biraz daha daraltılıyor ve tüm topluma farlılıkları hiçe sayan bir anlayış dayatılmaya çalışılıyor. Bu ortamda özgürlüklerini ve özerkliklerini korumaya çalışan yükseköğretim kurumları da tektipleştirici bir baskı altında tutuluyor.

"Önümüzdeki haftalarda YÖK ve Cumhurbaşkanı tarafından yeni rektör atanacak üniversitelerden biri, Boğaziçi Üniversitesi. Bizler, Boğaziçi mezunları olarak, üniversitemizde yapılacak rektörlük seçimlerini ve atama süreçlerini yakından takip ediyoruz. Üniversitemizin, eleştirel düşünceye, özgür bilim ve özerk akademiye verdiği değerle, Türkiye’nin çok önemli, kamuya ait, özerk kurumlarından birisi olduğunun bilincindeyiz.

"Rektörlük seçimlerinin sonuçları, Boğaziçi’nin geniş bir toplum tarafından bilinen ve izlenen değerlerinin, on yıllardır kanıtlanmış akademik başarılarının savunulması ve geleceğe taşınması açısından belirleyici olacaktır. Yeni yönetimin bu geleneğe sahip çıkacak şekilde demokratik teamüle uygun olarak, atama ile değil seçim sonucuna göre belirlenmesini üniversitemizin ve Türkiye’nin geleceği için önemsiyoruz.

"Rektörlük makamının, öğretim üyelerinin demokratik tercihleri yok sayılarak belirlenecek olması durumunda, üniversitemizin yönetilemez hale geleceğini, özgür ve özerk geleneğini yitirerek büyük zarar göreceğini belirtiyor, mezunlar olarak uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz."