Bu antibiyotiğe dikkat, öldürebilir!

ABD'de yapılan bir araştırma ile yaygın kullanılan Azitromisin - Zitromax isimli antibiyotiğin kalp ritmini bozarak ölümlere neden olabileceği ortaya çıktı. Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu (FDA), bu antibiyotiğin kalpteki elektrik aktivitelerinde bozulmalara neden olduğunu aktarırken, doktorlara hastalarına antibiyotik önerirken, sağlık durumlarını da dikkate almalarını önerisinde bulundu.

Zitromax, az sayıda tablet içermesi ve kullanım süresinin kısa olmasından dolayı birçok hasta tarafından tercih edilen yaygın kullanımı olan bir antibiyotik.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, ABD’nin Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar da, bronşit ve sinüzit gibi sık görülen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan Zitromax isimli ilacın kalp krizine neden olduğunu ortaya koymuştu.

14 yıl boyunca birçok farklı antibiyotik kullanan 540 bin hastanın sağlık raporları takip edildi. Buna göre, beş gün boyunca Zitromax kullanan hastaların 29’u kalbe bağlı hastalıklarla hayatını kaybetti. Bu rakam, diğer antibiyotikleri kullanan veya hiç kullanmayan insanların ölüm oranının iki katı olarak belirlendi.