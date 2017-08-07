Bu akşam parçalı Ay tutulması gerçekleşecek

Kısmi ay tutulması olarak nitelendirilen 7 Ağustos parçalı ay tutulması, Türkiye'den de izlenebilecek. Çıplak gözle izlenebilecek tutulma, 20.23 vaktinden başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek.

Gölge konisi olarak bilinen tutulma “tam” olarak değil, “parçalı” olarak izlenebilecek. Yarı gölge konisi olarak adlandırılan bu tutulmanın bilimsel adı Penumbral ay tutulması.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin açıklamasına göre; Ay ve Dünya’nın yörünge düzlemleri birbirileri ile çakışık olmadıklarından (aralarında 5°9′lık bir fark vardır) her kavuşum döneminde (29.5) gün bir tutulma gerçekleşmez. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için, düğümler doğrusu (Dünya ve Ay’ın yörünge düzlemlerinin arakesitini birleştiren doğru) Güneş’e yöneldiği anda, Ayı’ın düğüm noktaları (Ay yörüngesinin düğümler doğrusu ile kesiştiği noktalar) üzerinde veya civarında olması gerekiyor. Bu durum, tutulmalarının seyrek gözlenen gök olayları olmasına neden oluyor.

En son Ay tutulması ne zaman gerçekleşti?

En son ki tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

7 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek olan “parçalı Ay tutulması” ülkemizden de izlenebilecek olup Ay, Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya’nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başlayacak, tutulma ortasına 21:20 civarında ulaşarak ve TSİ 22:18’de tutulma sona erecek. Parçalı tutulma ortasında Ay’ın sadece küçük bir kısmı tam gölge konisi içerisinde kalacak. Türkiye'nin her yerinde tutulma izlenebilecek.