Bu acıya yürek dayanmaz

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi'ndeki Köroğlu Tepesi'nde düşen helikopterde hayatını kaybeden emekli Kara Pilot Kıdemli Albay Süleyman Kıyak, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.



Kıyak için Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kıyak’ın ailesi, yakınları, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler, askerler, polis pilotlar, helikopterin ait olduğu Koçoğlu Havacılık firması yetkilileri Uğur Koçoğlu ve Şükrü Koçoğlu, helikopteri Polonya'dan gönderen Heli Invest Firması'nın Genel Müdürü Jurek Wilczynski katıldı. Wilczynski, Kıyak'ın tabutunun başında saygı duruşunda bulunurken, törende fotoğraflar çekti.



Emekli Kara Pilot Kıdemli Albay Süleyman Kıyak'ın eşi Aygül ile kızı Dilara tören boyunca elele tutuşup gözyaşı dökerken, kız kardeşleri de fenalık geçirerek ayakta durmakta zorlandı. Cenazede Bakan Yıldırım ve beraberindeki yetkililer de Kıyak'ın ailesine başsağlığı diledi. Top arabasına konulan Kıyak'ın cenazesi için resmi geçit yapıldı. Türk Bayrağı'na sarılı Süleyman Kıyak'ın tabutunu kızı Dilara asker selamı ile, eşi Aygül ise el sallayarak uğurladı.



Süleyman Kıyak'ın yanı sıra sağlık nedenleriyle hayatını kaybeden emekli Albaylar Engin Sül ile Zafer Cüneyt Okay için de cenaze namazı kılındı ve askeri tören düzenlendi. Cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



