T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu acıya yürek dayanmaz

Bolu'da düşen helikopterde hayatını kaybeden emekli Kara Pilot Kıdemli Albay Süleyman Kıyak, son yolculuğuna uğurlandı

03 Şubat 2009 02:00

Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi'ndeki Köroğlu Tepesi'nde düşen helikopterde hayatını kaybeden emekli Kara Pilot Kıdemli Albay Süleyman Kıyak, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kıyak için Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kıyak’ın ailesi, yakınları, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler, askerler, polis pilotlar, helikopterin ait olduğu Koçoğlu Havacılık firması yetkilileri Uğur Koçoğlu ve Şükrü Koçoğlu, helikopteri Polonya'dan gönderen Heli Invest Firması'nın Genel Müdürü Jurek Wilczynski katıldı. Wilczynski, Kıyak'ın tabutunun başında saygı duruşunda bulunurken, törende fotoğraflar çekti.

Emekli Kara Pilot Kıdemli Albay Süleyman Kıyak'ın eşi Aygül ile kızı Dilara tören boyunca elele tutuşup gözyaşı dökerken, kız kardeşleri de fenalık geçirerek ayakta durmakta zorlandı. Cenazede Bakan Yıldırım ve beraberindeki yetkililer de Kıyak'ın ailesine başsağlığı diledi. Top arabasına konulan Kıyak'ın cenazesi için resmi geçit yapıldı. Türk Bayrağı'na sarılı Süleyman Kıyak'ın tabutunu kızı Dilara asker selamı ile, eşi Aygül ise el sallayarak uğurladı.

Süleyman Kıyak'ın yanı sıra sağlık nedenleriyle hayatını kaybeden emekli Albaylar Engin Sül ile Zafer Cüneyt Okay için de cenaze namazı kılındı ve askeri tören düzenlendi. Cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24