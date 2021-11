BTS ve Coldplay'den ortak klip

Ünlü İngiliz rock grubu Coldplay ile K-pop’un dünyaca ünlenen grubu BTS işbirliği yaptı. Coldplay ile Güney Koreli grup, birlikte yeni bir klip hazırladı. Chris Martin ve diğer Coldplay üyeleri ile BTS’in yer aldığı My Universe adlı şarkıya çekilen klip dün gece yayınlandı. Klip saatler içinde milyonlarca izlenmeye ulaştı.



Dave Meyers’in yönetmenliğini üstlendiği klip, müziğin yasaklandığı uzak galaksi Spheres’te geçiyor. BTS & Coldplay, Supernova 7 adlı uzaylı grupla hologram üzerinden birleşerek müzik yasağına meydan okuyor.

My Universe şarkısı, Coldplay’in yeni albümü Music of the Spheres’te yer alacak. Albüm, 15 Ekim’de çıkacak.