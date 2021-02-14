BTS üyesi Jimin, Güney Kore'de popülarite rekoru kırdı

Son döneme damgasını vuran ve piyasaya sürdüğü her yeni şarkıyla birlikte rekor üstüne rekor kıran BTS grubunun sevilen üyelerinden Jimin, Güney Kore'de popülarite rekoru kırdı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, BTS grubunun üyelerinden Jimin, Güney Kore marka itibar listesinde üst üste en çok birinci sırada yer alan K-Pop yıldızı oldu.

Korea Institute of Business Research, kısa süre önce Şubat 2021 K-Pop alanındaki erkek ünlülerin marka itibar listesini yayımladı ve enstitünün verilerine göre Jimin yeni bir rekor kırdı.