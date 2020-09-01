BTS, ABD single listelerinde birinci sırada yer alan ilk Güney Kore grubu oldu

Popüler K-pop grubu BTS, yeni çıkan Dynamite şarkılarıyla ABD'nin en önemli single listelerinde birinci sırada yer alan ilk Güney Kore grubu oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, müzik endüstrisini takip eden Billboard, BTS grubunun ABD single parçalar listelerinde birinci sırada yer aldığını açıkladı. Güney Kore grubu BTS, Lady Gaga, Ariane Grande, Taylor Swift gibi isimleri geride bıraktı.

BTS'in ilk tamamen İngilizce parçası Dynamite, 21 Ağustos'ta piyasaya çıktı ve ABD'de 33.9 milyon kez dinlendi.

K-pop grupları geniş hayran kitleleriyle birlikte Güney Kore'den dünyaya yeni bir popüler kültür simgesi hâline geldi.