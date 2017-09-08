BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş "Mustafa Kemal Atatürk etrafında tek bilek olmaktan başka çaremiz yoktur"

ANKARA,(DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin birlik beraberliğini istiyorsak Mustafa Kemal Atatürk etrafında tek bilek olmaktan başka çaremiz yoktur” dedi.

Milletin Atatürk\'ün yolundan ayrılmaması gerektiğini ve edilen hakaretlere kulak tıkaması gerektiğini dile getiren Baş, “Ülkemiz son zamanlarda ağırlığı iyice artan içten ve dıştan büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak daha yaşanabilen huzurlu bir ülke istiyorsak büyük lider Atatürk etrafında toplanmalıyız. Dış güçlerin saygı duyduğu, adından dahi titrediği lider Atatürk’tür. Şayet biz bu şekilde devam edip Atatürk’e hakaret edene kulak tıkarsak, heykeline yapılan saldırılara kulak tıkar isek, Atatürk’ü ve ortaya koyduğu var oluşu yok etmeye çalışır isek sonumuz hiçte iyi olmayacaktır\" dedi.

\"ANADOLU YOLLARINA DÜŞTÜK\"

Atatürk\'ü anlatmak için ekibi ile birlikte Türkiye\'de bulunan bütün illeri gezeceğini dile getiren Baş, \"Atatürk Vatandır. O Giderse Vatan Gider” programlarımıza başladık. Atatürk etrafında bu milleti bir beraber yapmak, gerçek Atatürk’ü bu aziz millete anlatmak için ekibimle beraber Anadolu yollarına düştük. Her ili karış karış dolaşıp anlatacağız. Vatanımız için, milletimiz için, varlığımız, birlik-dirliğimiz için herkesin bu çağrımıza kulak vermesini arzuluyoruz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaran, bu milleti tek millet, Türk milleti yapan Atatürk’ün 1 teline dahi dokunmadan var gücümüzle onun yolunda ilerlemek vatanımız ve milletimiz için kaçınılmazdır\" dedi.

\"TOPRAKLARIMIZDA GÖZÜ OLANLAR GERİYE TEPECEKLER\"

Atatürk\'ün etrafında tek bilek, tek yürek olunması gerektiğini dile getiren Baş, \"Bu duygularla bütün siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına, halkımıza çağrım her ne şartta olursa olsun Atatürk etrafında tek bilek, tek yürek olalım. Bunu yaparsak içten ve dıştan vatan topraklarımızda gözü olanlar marş marş vaziyetinde geriye tepeceklerdir\" dedi.