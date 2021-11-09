BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Atatürk’ün ruhuna mevlid okutma talebimiz reddedildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Hüseyin Baş, 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına mevlit okutmak için İstanbul Valiliği’ne başvurunun reddedildiğini "10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış" sözleriyle duyurdu.

BTP 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına mevlit okutmak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Genel Başkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Baş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış."

TIKLAYIN- Bağımsız Türkiye Partisi, 10 Kasım’da Ayasofya Camii'nde Atatürk'e mevlit okutmak için başvuru yaptı