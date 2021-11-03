Bağımsız Türkiye Partisi, 10 Kasım’da Ayasofya Camii'nde Atatürk'e mevlit okutmak için başvuru yaptı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına mevlit okutmak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Genel Başkan Hüseyin Baş, "10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına mevlit okutmak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Genel Başkan Hüseyin Baş, "10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler" dedi.

İstanbul Valiliği'ne dilekçe sunan BTP İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde mevlidi şerif programı için izin istedi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı namazına müteakip Ayasofya Camii'nde Mevlidi Şerif programı yapmak istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz."

Baş: Umarım izin verirler

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, girişimlerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hüseyin Baş mesajında, "Bugün İstanbul Valiliği'ne 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler" dedi.

“Atatürk'ün yazdırdığı hutbeleri okutacağız”

Baş, son olarak partisinin Kocaeli il kongresinde Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen cuma gününde hutbelerde Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmişti.

Hüseyin Baş konuşmasında "Biz Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hoş Geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda, Atatürk’ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Bir yılda 52 tane Cuma var. Atatürk her Cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza, ‘Senin Cuma hutbelerin Atatürk’ün yazdırdığı hutbelerin dışına çıkamaz’ diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.