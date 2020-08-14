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Medya

BTK, Jinnews’e yine erişim engeli getirdi

Kadın haber ajansı JinNews, bir kez daha engellendi

14 Ağustos 2020 16:57

Kadın haber ajansı JinNews’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tarafından “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle” bir kez daha erişim engeli getirildi.

BTK’nin kararında "5651 sayılı kanun kapsamında, 13/08/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-3580131 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (jinnews9.xyz) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.

Bu kararla birlikte JinNews'in internet sitesine kuruluş tarihi olan 25 Eylül 2017'den bu yana 10. kez erişim engeli getirilmiş oldu. Son engel 23 Şubat 2020’de getirilmişti.

 

 

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