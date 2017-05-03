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Bilim / Teknoloji

BTK Başkanı'ndan Wikipedia açıklaması: Kimse "Ben Türk mahkemelerini tanımam" diyemez

"Yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil"

03 Mayıs 2017 14:13

BTK Başkanı Fatih Sayan, "Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi" ve "Devlet destekli terörizm" içerikleri nedeniyle erişimin engellendiği Wikipedia'ya ilişkin açıklama geldi. BTK Başkanı Sayan, "Kimse 'ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil. Yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil" dedi.

Wikipedia’nın engellenmesi kararına Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak itiraz etmişti. Akdeniz ve Altıparmak’ın başvurusu sonucunda Wikipedia’nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia’ya erişim engellendi.

Mahkemenin kararına göre, söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi halinde, tümden erişim engeli kararı kaldırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan BTK Başkanı Sayan, "Kimse 'ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil. Yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil" dedi. 

 

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BTK BaşkanıFatih SayanSuriye İç Savaşıdevlet destekli terörizmWikipedia

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