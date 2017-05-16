BTK Başkanı Sayan: Siber saldırı Türkiye'yi teğet geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan 100 ülkede 130 binden fazla bilgisayarı ele geçiren korsanların "WanaCrypt0r 2.0 saldırısına ilişkin olarak "Önlemlerimiz siber saldırının Türkiye'yi teğet geçmesini sağladı" dedi.

Geçen hafta başlayan siber saldırı giderek yayılıyor. 100 ülkede kendini gösteren virüs kritik önemdeki kurum ve kuruluşların sistemlerine sızdı.

Konu üzerine açıklamada bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Bu saldırı tablosunun henüz ne şekle evrileceği bilinmiyor.” dedi.

Sayan ayrıca, “Önlemlerimiz siber saldırının Türkiye’yi teğet geçmesini sağladı.” dedi.