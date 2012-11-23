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Kültür-Sanat

Bryce Courtenay yaşamını yitirdi

12 Kasım'da 21'nci romanını yayınlayan ve kitapları Avustralya'da çok satanlar listesine giren yazar evinde hayatını kaybetti

23 Kasım 2012 12:36

Avustralyalı yazar Bryce Courtenay 79 yaşında öldü.

Penguin yayınevi, bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Güney Afrika doğumlu Courtenay'ın Canberra'daki evinde öldüğünü bildirdi.

Yazdıklarını yayımlamaya geç yaşta başlayan Courtenay'ın 1989'da çıkan ilk romanı "The Power of One" beğeniyle karşılandı. 12 dile çevrilen bu eser, sinemaya da uyarlandı.

Kitapları Avustralya'da çok satılanlar listelerine giren yazarın 21'inci romanı "Jack of Diamonds" 12 Kasım'da yayınlandı.

Bryce Courtenay, kitabının son bölümünde "kendisini bir hikaye anlatıcısı olarak hayatlarına kabul ettikleri için" okurlarına teşekkür etmişti.

Güney Afrika'da 1933 yılında dünyaya gelen Courtenay, eşinin memleketi Avustralya'ya 1958'de yerleşmişti.

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