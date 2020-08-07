Bryan Cranston, Walter White karakterine dönmeye istekli: Davet gelirse bir saniye bile düşünmem

Bryan Cranston, efsanevi Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White karakterine dönmek istediğini ifade etti. Aktör, Breaking Bad'in devam dizisi Better Call Saul'den davet alırsa bir saniye bile düşünmeyip hemen sete koşacağını söyledi.

Bryan Cranston, 2008-2013 tarihlerinde beş sezon boyunca yayınlanan tüm zamanların en popüler dizilerinden Breaking Bad'i sürükleyen Walter White karakterine yeniden dönmeye çok istekli olduğunu belirtti.

Bu yöndeki bir soruyu yanıtlayan usta aktör, Better Call Saul dizisi için "Dizinin yaratıcıları Vince Gilligan ve Peter Gould beni isterse hemen katılırım. Bir saniye bile düşünmem" derken, henüz bu konuda bir davet almadığı söyledi.

Cranston, "Bilemiyorum. Better Call Saul'ün bir sezonu daha var. Bekleyip göreceğiz".