Bruno Taut'un evi 95 milyon liraya satışa çıktı

İstanbul’un sembol evlerinden mimar Bruno Taut’un tasarladığı Kuruçeşme’deki ‘Taut’un evi’ 20 yıl sonra satışa çıktı. Japon esintili villaya 95 milyon TL değer biçildi.

20’nci yüzyılın en önemli mimar ve şehir planlamacılarından olan Bruno Taut’un kendisi için yaptırdığı Japon esintili villası, 20 yıl sonra satışa çıktı. Kuruçeşme’de 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik ‘Taut’un evi’ 95 milyon TL’ye alıcı arıyor.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre emlakçı Ümit Pişiricigil, evin İstanbul’un en özel yapılarından biri olduğunu, 20 yıldır aynı kişiye ait olduğunu söyledi. Fiyatta pazarlık payı olduğunu belirten Pişiricigil, ismini açıklamak istemeyen mal sahibinin artık çok yaşlandığı için Taut’un evinin kendisine çok büyük geldiğini ve bu yüzden satışa çıkardığını anlattı.