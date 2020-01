Bruma: Mourinho ile çalışmak onur olur

İngiltere Premier Lig devlerinin takibinde olan Galatasaray'ın yıldızı Bruma, Jose Mourinho ile çalışmak benim için onur olur” diyerek Manchester United’da oynamak istediğinin sinyalini verdi.

Galatasaray’ın parlayan yıldızı Bruma, ülkesi Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Eski kulübü Sporting Lizbon'dan ayrıldığına pişman olmadığını belirten Bruma, Manchester United'a ilgisini saklamadı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu, "Jose Mourinho ile çalışmak benim için bir onur olur. İleride ne olur bilmiyorum. Şu an Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Burada herkes beni seviyor, o yüzden mutluyum. Taraftarlar adımı bağırıyor.” diye konuştu.

"Profesyonelim, şartlar uygun olursa"

Sporting Lizbon'un evi olduğunu ve ayrılırken kulübe para kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Bruma, diğer Portekiz kulüpleri Benfica ve Porto'ya transferi için de kapıyı açık bıraktı. “Kendini Porto veya Benfica'da hayal edebiliyor musun” sorusuna, Portekizli yıldızın cevabı Sanırım, evet.



Futbol da her şey olabilir. Ben de bir profesyonelim. Eğer şartlar uygun olursa, her şey olabilir. Ben, Sporting'den ayrıldığımda birçok kulüp beni istedi. Benfica ve Porto'da istemişti. Bu konu hakkında şu an konuşamam'' şeklinde oldu.