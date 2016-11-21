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Spor

Bruma'ya 26 milyon Euro'luk teklif

Bruma transfer olduğu taktirde, bonservisinin dörtte biri Sporting Lizbon'a verilecek

21 Kasım 2016 12:42

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, Bruma'yı transfer etmek için devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Galatasaray ve Portekiz Ümit Milli Takımı'ndaki performansıyla bu sezon dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Fenerbahçe derbisinde Tottenham tarafından takip edildi.

İngiliz kulübünün yetki verdiği Mondial Sport adlı menajerlik şirketinin temsilcileri ile bu kulüpte forma giyen Fransız oyuncu Moussa Sissoko, derbiyi tribünde izledi.

 

26 milyon Euro'luk teklif

 

Tottenham’ın Bruma için 22 milyon Sterlin (Yaklaşık 26 milyon Euro) gibi bir rakamı gözden çıkardığı ve devre arasında transfer için sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi ise anlaşma gereği kârın dörtte birini Sporting Lizbon'a vereceği için rakamı yükseltmeye çalışacak.

 

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