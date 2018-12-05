Brüksel NATO toplantısı | Çavuşoğlu: Trump, ‘F-35'leri devretmek istiyoruz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Trump, F-35 konusu kendisi açtı, 'Devretmek istiyoruz, hiçbir problem yaşamak istemiyoruz; Türkiye satın almıyor, üretimin içinde, önemli ortaklarından birisi’ diye kendisi söyledi" dedi.

Öte yandan Jeffrey'nin Astana süreciyle ilgili açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Jeffrey'in ziyaretinin gündemi Fırat'ın doğusu" dedi.

Türkiye'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in yaptığı uluslararası soruşturma çağrısını hatırlatarak, "Uluslararası soruşturmaya ilk başlarda gerek yok demiştim. Ama zaman ilerledikçe uluslararası toplumun beklentisi artıyor, hem de acaba böyle bir soruşturmaya ihtiyaç var mı yok mu ciddi bir şekilde tartışılıyor" diye konuştu.

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Suudi Arabistan'ın kendilerine yerel işbirlikçinin robot resmi göndereceklerini söylediğini aktaran Çavuşoğlu, bu duruma, "Bu sokaktan rastgele geçen biri değil. Önceden ayarlandığı için ismi, cinsi, telefonu vardır" diyerek tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum.

"(Rusya-Ukrayna) El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız."

"(Tercüman) Bu sabah ben de gazetelerde okudum fakat bizim sözleşmeli bir personelimiz yok. Büyükelçilikte çalışan çevirmenlerimiz var. Diğer muhataplarımızla toplantılara gelen birisiyse onu bilmiyorum. Tabii bunu araştıracağız. Ama bizim tarafımızda dışarıdan sözleşmeli, freelanse bir tercümanımız yok. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz."

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"(Kaşıkçı cinayeti) Uluslararası soruşturmaya ilk başlarda gerek yok demiştim. Ama zaman ilerledikçe uluslararası toplumun beklentisi artıyor, hem de acaba böyle bir soruşturmaya ihtiyaç var mı yok mu ciddi bir şekilde tartışılıyor. Hatta BM Raportörleri de biliyor, genel merkeze yazılı bir çağrıda bulundu. Birçok mevkidaşım uluslararası bir soruşturmaya gerek olup olmadığını sordular. Hatta birlikte hareket edelim önerileri geldi. Biz sabırla bilgi edinmek istedik. Ancak bu bilgiyi edinemedik. S. Arabistan bizden sürekli bilgi almak istiyor, biz de paylaşıyoruz ama S. Arabistan bize ve toplum karşı şeffaf olması gerekiyor ama çelişkiler görüyoruz. S. Arabistan, 'Robot resmini göndereceğiz yerel işbirlikçinin' diyorlar. Bu sokaktan rastgele geçen biri değil. Önceden ayarlandığı için ismi, cinsi, telefonu vardır. Bir taraftan da ceset halen bulunamadı.

"Türkiye'nin bu süreçte serilediği tavır herkes tarafından takdir ediliyor.Topraklarımızda işlenen cinayetin aydınlatılması için elimizden geleni yapmamız lazım. Her şeyden öcne insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var.